ABD’nin New York şehrindeki Brooklyn bölgesinde 3 katlı bir apartmanın yanındaki inşaat alanına doğru çökmesinin ardından başlatılan çalışmalar devam ederken, bilanço da ağırlaştı.

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani sosyal medyadan yaptığı açıklamada, çökme sonucu ölü sayısının 8’e yükseldiğini duyurdu. Mamdani, "Kurtarma ekipleri, bina çökmesinin ardından enkaz altında gece boyunca arama çalışmalarını sürdürdü ve enkaz altında kalmış olabilecek kişileri bulmak için son derece tehlikeli şartlar altında çalıştı. 8 New Yorklunun hayatını kaybetmesi ve aralarında 3 itfaiyecinin de bulunduğu en az 17 kişinin yaralanması, beni derinden üzdü. Bu büyüklükteki bir kayıp için söylenecek söz yok. Çalışmalar devam ediyor. Lütfen bölgeden uzak durun" ifadelerini kullandı.

"GENEL OLARAK KAÇ KİŞİNİN KAYIP OLDUĞUNU BİLMİYORUZ"

New York İtfaiye Departmanı Şefi John Esposito olayın ardından düzenlenen basın toplantısında, 1930 yılından kalma 4 daireli binanın enkazında arama çalışmalarının günlerce sürebileceğini belirterek, "Genel olarak kaç kişinin kayıp olduğunu bilmiyoruz" demişti.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Son olarak binanın çöktüğü anları gösteren görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde apartman sakinlerinin çığlık çığlığa kaçıştığı, binanın saniyeler içinde toz duman olduğu görülüyor.