Sosyal medya hesabından, fon soruşturmalarına ilişkin paylaşımda bulunan Gürlek, şunları kaydetti:

"SORUŞTURMADA 632 ŞÜPHELİ BULUNMAKTADIR"

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca örgütlü nitelikli dolandırıcılık, Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama iddialarına ilişkin yürütülen fon soruşturmalarında 632 şüpheli bulunmaktadır. Soruşturmalar kapsamında, 91 şirkete kayyum atanarak TMSF'ye devredilmiş, 181 tüzel kişi ile 551 gerçek kişinin mal varlıklarına el konulmuş ve banka hesapları dondurulmuştur.

Kayyum atanan şirketlerin bünyesindeki taşınır ve taşınmaz varlıklar hariç olmak üzere, gerçek ve tüzel kişilere ait olan 1867 kara aracı, 4 hava aracı, 3 deniz aracı ve 378 taşınmaz hakkında el koyma kararı verilmiş, 307 şirketin ortaklık payına el konulmuştur. Birleşik Krallık, İsviçre, Lüksemburg, Bahreyn, Yunanistan, Almanya, Çekya, İtalya ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne şüpheliler tarafından kaçırıldığı tespit edilen yaklaşık 13 milyar liraya tekabül eden yabancı para cinsinden varlık dondurulmuş, bu varlıkların TMSF bünyesindeki fon hesabına aktarılması için adli istinabe işlemleri başlatılmıştır. Gönüllü iade ve geri kazanım kapsamında 85 kişiden toplam 44,58 milyar lira tahsil edilmiştir."

Gürlek, "Hiç kimse, suçtan kaynaklandığı tespit edilen mal varlıklarını farklı hesaplara, şirketlere veya yurt dışına aktararak adaletten kaçırabileceğini düşünmesin." uyarısında bulunarak, vatandaşların alın terini korumak, gerçek hak sahiplerinin haklarına kavuşmasını sağlamak ve adaletin eksiksiz tecellisi için mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı.

Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır