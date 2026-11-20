Bugün, 20 Kasım 2026 tarihi itibarıyla Adana'da hava durumu değişkenlik gösteriyor. Şehirde, yaz sıcaklıkları yerini serin havalara bırakıyor. Beklenen hava sıcaklığı 20 derece civarında. Sabah saatlerinde hafif bir serinlik hissediliyor. Ancak öğle saatlerinde güneşin etkisiyle sıcaklık artıyor. Adana'da açık ve bazen parçalı bulutlu bir hava hakim. Dışarıda yaşayanların hafif giysiler tercih etmeleri faydalı olacaktır.

Hava durumu hakkında bilgi verirken, gün içindeki değişiklikler göz önünde bulundurulmalı. Öğleden sonra kısa süreli yağışlar bekleniyor. Nem oranının artması mümkün. Dışarıda vakit geçirenlerin yanlarında hafif yağış koruyucu bulundurmaları akıllıca olur. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde UV koruma sağlayan kremler kullanılabilir.

Önümüzdeki günlerde, Adana serin ve yağışlı günlere hazırlıklı olmalı. Hafta sonuna doğru sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişecek. Genel hava durumu parçalı bulutlu ve zaman zaman yağışlı olacak. Özellikle akşam saatlerinde serinlik hissedilecektir. Kalın giysilerin tercih edilmesi önerilir. Dış mekan aktiviteleri için hava durumu hakkında önceden bilgi almak faydalıdır.

Yerel halk, hava değişikliklerine ve sağlık açısından önlemler almaya dikkat etmelidir. Serin havalarda enfeksiyon riski artıyor. Dışarıda bulunanların giyimine özen göstermeleri gerekiyor. Bol su içmek ve sağlıklı beslenmek de önemli. Yağışlı günlerde kaygan zeminlere karşı dikkati elden bırakmamalısınız. Adana’da hava durumu bu hafta serin ve değişken bir seyir izleyecek. Yerel etkinliklere katılmadan önce hava tahminini kontrol etmekte fayda var.

Adana'da hava durumu bu Cuma 20 derece civarında açık ve zaman zaman yağışlıdır. Önümüzdeki günler ise serin ve yer yer yağışlı geçecek. Dışarıda olmayı planlayanların ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmaları önemlidir. Adana’da doğanın güzelliklerini keşfederken hava durumu tahminlerine dikkat etmek sağlıklı günler geçirmenize yardımcı olacaktır.