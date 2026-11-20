Konya'dan gelen acı haber gündem oldu. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın'ın içerisinde bulunduğu otomobil, Konya-Kırıkkale kara yolunda kontrolden çıkarak takla attı. Kazanın ardından alev alan araçtaki Rektör Aydın'ın eşi Prof. Dr. Sevim Aydın, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Rektör Aydın ve araç sürücüsünün ise sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaza, Konya-Kırıkkale kara yolu Kulu Makas Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın ve eşi Prof. Dr. Sevim Aydın'ın içerisinde bulunduğu sürücü Mehmet Uzunoğlu idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak karşı şeride geçip araziye takla attı. Kazada rektör, eşi ve sürücü yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza sonrası otomobilde çıkan yangın ise itfaiye tarafından söndürüldü. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Prof. Dr. Sevim Aydın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Rektör Prof. Dr. Kemalettin Aydın ve sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından yetkililer de hastaneye geldi. Rektör Kemalettin Aydın'ın yarın bir dizi programa katılmak üzere Konya'ya gelmek üzere yolda olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

BAKAN MEMİŞOĞLU’NDAN TAZİYE MESAJI

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Konya’nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın’ın eşi Prof. Dr. Sevim Aydın için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, "Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın’ın değerli eşi Prof. Dr. Sevim Aydın’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah’tan rahmet; Sayın Rektörümüze, ailesine ve sevenlerine sabrıcemil ve başsağlığı diliyorum. Rabb’im mekanını cennet, makamını ali eylesin" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Şevket Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır