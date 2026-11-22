Bugünün 22 Kasım 2026, Adana'daki hava durumu, kış mevsiminin etkilerini göstermeye başladı. Adana, ılıman iklimiyle biliniyor. Ancak, bugünkü hava durumu değişken bir tablo sunuyor. Hava, gün boyunca 19 ile 22 derece arasında gidip gelecek. Sabah saatlerinde sıcaklık daha düşük seyrediyor. Gün içerisinde hafif bir rüzgar etkili olacak. Bu rüzgar, havanın hissedilen sıcaklığını azaltabilir.

Adana’da gün içerisindeki hava durumu merak ediliyor. Açık hava aktiviteleri için plan yapanlar dikkatli olmalı. Genel olarak gökyüzü bulutlu kalacak. Zaman zaman yer yer hafif yağışlar görülebilir. Dışarı çıkacakların yanına şemsiye alması akıllıca olur. Çocuklu aileler ve yürüyüş yapmayı planlayanlar dikkat etmeli. Geçici yağış geçiren bir üst giyim almak faydalı olabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ilginç bir seyir izleyecek. Pazartesi ve Salı günlerinde sıcaklık 18 dereceye kadar düşecek. O günlerde yağışlı hava şartları devam edecek. Çarşamba günü havanın açılması bekleniyor. Sıcaklıkların tekrar 20 derecelere yaklaşacağı tahmin ediliyor.

Adana’da yaşayanların hava durumu ile ilgili bazı noktalara dikkat etmesi lazım. Soğuk günlerde dışarıda uzun süre kalanlar kalın giysiler tercih etmeli. Sıcak içecek tüketimi sağlık açısından önemli. Havaların değişkenliği nedeniyle hava raporlarını takip etmek önemli. Güncel bilgilere ulaşarak plan yapmalılar. Bu, olası mevsim değişikliklerine hazırlıklı olmalarını sağlar.

Adana'daki hava durumu, hafif yağışlı olsa da ılıman sıcaklık sunuyor. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor. Yağışlı günlerin artmasından dolayı hazırlıklı olmalılar. Güncel hava durumu verilerini takip etmek, Adana halkının yaşam konforunu artıracaktır.