Kaza, Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Üçgöz mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, O.Ö. yönetimindeki otomobil ile R.Y. idaresindeki otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

SÜRÜCÜLERİN DE ARALARINDA OLDUĞU 3 KİŞİ YARALANDI

Çarpışma sonucu her iki aracın sürücüsü O.Ö. ve R.Y. ile otomobillerden birinde yolcu olarak bulunan E.Ö. yaralandı.

Kazanın ardından bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, daha sonra ambulanslarla Besni Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır