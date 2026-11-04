Uzun süre geçmeyen ağrıların nedeni her zaman ilk düşünülen sağlık sorunu olmayabiliyor. Japonya'da yaşanan sıra dışı bir vakada, sağ kalçasından bacağına yayılan ağrı nedeniyle doktora başvuran 67 yaşındaki bir erkeğin ameliyat edilmesine karar verildi. Ancak ameliyat öncesinde yapılan ek görüntüleme, doktorları bile şaşırtan bir bulguyu ortaya çıkardı. Hastanın ağrısının, yanlışlıkla yuttuğu bir kürdandan kaynaklandığı anlaşıldı.

DOKTORLAR ÖNCE OMURGA RAHATSIZLIĞINDAN ŞÜPHELENDİ

Japonya'da yaşayan 67 yaşındaki erkek hasta, yaklaşık iki ay boyunca sağ kalçasında ve uyluğunda devam eden ağrı nedeniyle doktora başvurdu. İlk değerlendirmede şikâyetlerin bel bölgesindeki bir sorundan kaynaklanabileceği düşünüldü.

Çekilen MR görüntülemesinde, omurlar arasındaki boşlukların daralmasıyla ortaya çıkan lomber spinal stenoz bulguları görüldü. Bu rahatsızlık, omurilik ve çevresindeki sinirler üzerinde baskı oluşturarak ağrı, uyuşma ve hareket kısıtlılığına yol açabiliyor.

Hastanın şikâyetleri de bu tanıyla uyumlu görünüyordu. Bu nedenle cerrahi müdahale planlandı. Ancak ameliyat öncesinde çekilen bilgisayarlı tomografi (BT) görüntülemesi, beklenmedik bir gerçeği ortaya çıkardı.

7 SANTİMETRELİK KÜRDANIN BULUNDUĞU YER ŞAŞIRTTI

Tomografi incelemesinde hastanın rektumunda yaklaşık 7 santimetre uzunluğunda bir tahta parçası tespit edildi. Yapılan değerlendirmede bunun sıradan bir kürdan olduğu anlaşıldı.

Vaka, BMJ Case Reports adlı tıp dergisinde yayımlandı. Hastanın daha önce kürdanı yanlışlıkla yuttuğunu söylediği aktarıldı.

Kürdanın sivri ucunun omurilikten ayrılan belirli bir sinir dalının yakınına yerleştiği ve bu sinire baskı yaparak sağ kalça ile bacakta ağrıya neden olduğu değerlendirildi.

KÜRDAN ÇIKARILINCA AĞRISI TAMAMEN GEÇTİ

Tomografideki bulgunun ardından hastanın durumu yeniden değerlendirildi. Keşiften altı gün sonra sağ bacağındaki ağrının şiddetlenmesi üzerine doktorlar müdahaleyi öne aldı.

Gerçekleştirilen operasyonla hastanın rektumundaki kürdan çıkarıldı. Müdahalenin ardından ağrının tamamen ortadan kalktığı ve daha sonra yeniden ortaya çıkmadığı bildirildi.

Böylece başlangıçta omurga rahatsızlığına bağlanan şikâyetlerin asıl nedeninin, vücutta beklenmedik bir yerde bulunan yabancı cisim olduğu anlaşıldı.

UZMANLARIN DİKKAT ÇEKTİĞİ SIRA DIŞI AYRINTI

Vakanın dikkat çeken yönlerinden biri de yabancı cismin bulunduğu bölgeydi. Doktorlar, rektumda yabancı cisim görülmesinin farklı nedenleri olabileceğini, bazı durumlarda yanlışlıkla yutulan kemik gibi sert maddelerin de sindirim sisteminden geçerek bu bölgede sorun yaratabileceğini belirtti.

Bu olay, uzun süren ve nedeni açıklanamayan ağrıların değerlendirilmesinde ayrıntılı incelemenin önemini bir kez daha gösterdi. Ancak tek bir vakadan yola çıkarak benzer ağrıların genellikle yabancı cisimlerden kaynaklandığı sonucuna varılamaz.