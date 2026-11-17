Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen AK Parti MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulunan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Bekir Bozdağ'ın yeni görevine başladığını açıkladı.

Çelik, "Sayın Genel Başkanımızın, Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle Bekir Bozdağ Bey bugün MYK toplantımızın katılımcısı olmuştur." dedi.

Bozdağ'ın tecrübesinden ve görüşlerinden MYK gündemindeki konularda yararlanacaklarını belirten Çelik, toplantıya katılımından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

"HOŞ GELDİNİZ DİYORUM"

Çelik, basın toplantısında şu açıklamayı yaptı:

"Sayın Bakanımız, Meclis Başkanvekilimiz Bekir Bozdağ Bey, Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle Genel Başkan Danışmanı olarak atanmıştı. Sayın Genel Başkanımızın, Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle Bekir Bozdağ Bey bugün MYK toplantımızın katılımcısı olmuştur. Kendisinin her zamanki tecrübelerinden, her zamanki bakış açısından, vizyonundan MYK'mızdaki gündem maddeleriyle ilgili olarak yararlanacağımız için son derece mutlu olduğumuzu, memnun olduğumuzu ifade etmek isterim. Sayın Bekir Bozdağ Bakanımıza MYK toplantımıza "Hoş geldiniz" diyorum."

BOZDAĞ SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Göreve başlamasının ardından Bekir Bozdağ ilk açıklamasını X hesabından yaptı. Bozdağ şunları ifade etti:

"Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensip ve takdirleriyle atandığımız AK Parti Genel Başkan Başdanışmanlığı görevimiz kapsamında, bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına katıldım. Şahsıma duydukları güven ve tevdi buyurdukları bu onurlu görev dolayısıyla Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a en kalbî şükranlarımı ve saygılarımı arz ediyorum. MYK toplantımız hayırlara vesile olsun inşallah"

TBMM BAŞKANVEKİLİ GÖREVİNDEN İSTİFA ETMİŞTİ

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bozdağ, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek 6 Ekim 2026'da TBMM Başkanvekilli görevinden istifa etmişti.