Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, yasadışı bahis suçundan elde edilen gelirlerin birbiriyle bağlantılı şüpheliler arasında kripto varlık alım satım platformları kullanılarak aklanmaya çalışıldığı ve yurt dışına aktarıldığı tespit edildi.

BAHİS GELİRLERİNİ AKLAYANLARA OPERASYON: 20 TUTUKLAMA

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Gelir İdaresi Başkanlığı ile yapılan yazışmalar sonucunda, suça iştirak ettikleri belirlenen 32 şüpheli ile şüpheliler adına açılan 1 şirket tespit edildi. Şüphelilere yönelik 27 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 23 şüpheli yakalanırken, 2 şüphelinin cezaevinde olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan 23 şüpheli, tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden 20'si tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin yakalanması için soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam ettiği bildirildi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır