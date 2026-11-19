19 Kasım 2026 tarihinde Ankara’da hava durumu, kışın yaklaşmakta olduğunun sinyallerini veriyor. Sıcaklık 20 derece civarında seyrediyor. Gün boyunca güneş, ara sıra bulutların arasından sarkıyor. Ancak gökyüzünde karanlık bulutlar var. Teneke grisi bir ton hâkim. Bu durum, ilerleyen saatlerde yer yer hafif yağış olacağı anlamına geliyor. Güneş peşinde koşuyor. Artan nem oranı, havanın hissedilen sıcaklığını etkiliyor. Soğuk bir akşam geçireceğiz gibi görünüyor.

Ankara’da hava şartları günlük yaşamı etkileyebilir. Bu nedenle bu kadar değişken bir havada dikkatli olmak önemlidir. Sokaklarda dolaşırken şemsiyenizi yanınıza almak iyi bir fikir olabilir. Özellikle akşam saatlerinde sıcaklık 15 dereceye kadar düşebilir. Kalın giyinmek üşümemek adına mantıklı bir adım olacaktır. Şehrin nem oranının yükselebileceğini unutmamak gerekiyor. Dışarıdayken ekstra bir giysi veya hafif bir yağmurluk da bulundurulmalı.

Peki, Ankara'daki hava durumu önümüzdeki günlerde nasıl olacak? 20 Kasım Cuma günü, sıcaklık 19 – 22 derece arasında değişecek. Hava genel olarak parçalı bulutlu geçecek. Ancak akşam saatlerinde hafif yağış ihtimali dikkate alınmalı. 21 Kasım Cumartesi günü hava durumu biraz daha soğuyacak. Sıcaklık 15 – 18 derece arasında seyredecek. Yaygın yağışlı bir gün bekleniyor. Bu nedenle dışarı çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmekte fayda var.

Ankara'da kış aylarına hazırlık yaparken, soğuk havalarda vücudu korumanın önemi büyüktür. Dışarı çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmek, uygun kıyafet seçiminde yardımcı olur. Alternatif bir plan yaparak akşam etkinliklerinizi iç mekânda gerçekleştirebilirsiniz. Üşüme ihtimaline karşı hazırlıklı olmanız lazım.

Ankara hava durumu kış öncesi değişkenlik gösteriyor. Güncel durumu takip etmek ve gerekli önlemleri almak önemlidir. Tüm bunları göz önünde bulundurarak, hava koşullarına göre planlarınızı yapabilirsiniz.