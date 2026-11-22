Ankara hava durumu, 22 Kasım Pazar 2026 tarihinde bazı değişiklikler gösteriyor. Kış mevsimi yaklaşıyor. Bugünkü hava sıcaklığı 20 derece civarında. Bu, kışın soğuk günlerine hazırlığımızı sağlıyor. Öğle saatlerinde güneşin sıcak ışıkları Ankaralılar ile buluşuyor. Dışarıda dolaşanlar, günün keyfini çıkarabilir. Ancak akşam saatlerine doğru sıcaklıklarda bir düşüş yaşanacak. Bu durum, şehirde yoğun bir soğuk hissi oluşturabilir. Akşam programı olanlar, kalın giysiler tercih etmelidir.

Bugünkü hava hafif bulutlu. Öğle saatlerinde güneş, bulutların arasından görünerek enerji veriyor. Dikkat edilmesi gereken bir durum var. Akşam saatlerinde beklenen soğuk hava, dışarıda geçirilen zaman sonrası şok etkisi yaratabilir. Sonbaharın son demlerindeyiz. Ankara hava durumu hakkında dikkatli olmak önemlidir.

Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar 19 ila 22 derece arasında dalgalanacak. Yavaş yavaş soğuma başlayacak. Kış hazırlıkları yapılmalıdır. Kalın giysilerin gardıroplarda yerini alması faydalı olacaktır. Hava durumunun değişmesiyle rüzgarlı hava şartları da görülebilir. Dışarı çıkarken şemsiye veya rüzgarlık almak iyi bir fikir olabilir.

Ankara'da mevsim geçişlerinde hava durumu oldukça değişken. Anlık hava tahminlerine dikkat etmekte fayda var. Eğer dışarıdaysanız kalın giysiler giyinmelisiniz. Kat kat giyinmek, aniden değişebilecek hava koşullarına karşı vücut ısınızı korumanıza yardımcı olur. Ulaşımda dikkatli olmalısınız. Araç kullanırken yollar kayganlaşabilir. Bu konuda önlem almak önemli.

Hava durumu, Ankara'da kışın yaklaşmasıyla dikkatle takip edilmelidir. Bugün sıcak bir gün geçirebiliriz. Ancak ilerleyen günlerde soğuk havalar kendini hissettirecek. Hava şartlarına uygun giyinmek ve doğru hazırlıklar yapmak faydalı olacaktır. Soğuk havaların gelmesiyle birlikte fiziksel ve ruhsal olarak hazırlığınızı yapmayı unutmayın.