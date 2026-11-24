Taraflar uzlaşamadı, "Antalya Paktı" kabul edilmedi.

Zirve, 1,5 derecenin aşıldığının bilimsel olarak da ortaya konduğu bir dönemde yapıldı; bu nedenle daha fazla emisyon azaltımı, finansman ve hızlı enerji dönüşümü gerekiyordu. Ancak taraflar arasında uzlaşı sağlanamadı ve zirvenin genel siyasi bildirisi olan çerçeve karar kabul edilmedi.

Bu durum, COP'un bir sonuca varıp varmadığını tek başına belirlemiyor: Çerçeve kararlar geniş kapsamlı siyasi bildirilerdir ve bir COP'un sonuçlanması için zorunlu değildir. 2021'deki Glasgow COP26'dan bu yana olağan hale gelseler de tarihsel olarak COP'ların çoğu böyle bir karar olmadan sonuçlandı.

Zirvede bazı kararlar kabul edildi, ancak bunların önemli bir kısmı usul niteliğinde kaldı ya da yalnızca görüşmeleri not etmekle yetindi. Sonuç, iddia düzeyi açısından bir gerileme ve hayal kırıklığı olarak değerlendiriliyor.

Temel kırılma fosil yakıtlarda yaşandı.

Bir tarafta fosil yakıta bağımlı ya da ihracatçı ülkeler vardı: Suudi Arabistan, Arap ülkeleri grubu ve Rusya. Karşı tarafta ise fosil yakıtlardan uzaklaşma taahhüdü isteyen ülkeler bulunuyordu. Sonuçta son taslak metinde fosil yakıtlardan uzaklaşmaya atıf yer almadı.

Fosil yakıt savunucusu ülkeler, karbon yakalama ve depolama ile karbon giderme teknolojilerinin metinde yer almasında ısrar etti. Taslaklarda bu teknolojilere geniş biçimde yer verildi; Suudi Arabistan ve Arap grubu bu atıfları savundu.

AB metne karşı çıktı, ama finansmanda da esnemedi.

Avrupa Birliği, fosil yakıtlardan uzaklaşma ifadesinin metinde yer almaması nedeniyle metne karşı çıktı ve sert bir pozisyon aldı. Öte yandan finansman konusunda yeni bir taahhüde ya da karara yanaşmadı.

Finansman ve uyum: Gelişmekte olan ülkeler, en az gelişmiş ülkeler ve küçük ada devletlerinin talep ettiği finansman ve uyum finansmanında somut ilerleme sağlanamadı; kararlar usul düzeyinde kaldı. Uyum, adil geçiş ve finansman talepleri COP32’ye kaldı.

Emisyon azaltım (mitigasyon) çalışma programı: Karar alınamadı. Programın uzatılmasını Rusya ile Arap ülkeleri ve Suudi Arabistan engelledi; konu Haziran 2027’deki Bonn Yardımcı Organlar oturumlarına ertelendi.

Adil geçiş: Karar alındı ve çalışma programı uzatıldı, ancak mekanizma COP31’de tam olarak işler hale getirilemedi.

Çerçeve kararın reddinin olumlu bir yanı da var.

Fosil yakıtlardan uzaklaşma hedefini tekrar etmeyen ve fosil yakıtları teknolojik çözümlerle meşrulaştıran bir metnin kabul edilmemesi, UNFCCC ve Paris Anlaşması kapsamında mevcut hedeflerin bütünlüğünün korunması açısından olumlu görülüyor.

Eylem Gündemi kapsamındaki girişimler (elektrifikasyon, dayanıklılık, yatırım, metan vb.) müzakere sonucundan bağımsız olarak sürüyor; bunlar resmi müzakere kararlarının parçası değil. Murat Kurum kapanış konuşmasında, elektriğin nihai enerji tüketimindeki payını 2035'e kadar yüzde 35'e çıkarmayı hedefleyen 35x35 elektrifikasyon taahhüdüne 80'e yakın ülkenin imzacı olduğunu belirtti.

Sırada Addis Ababa'daki COP32 var.

Antalya'da çözülemeyen başlıklar, 8-19 Kasım 2027'de Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da düzenlenecek COP32'ye ve ara dönem oturumlarına devredildi. Türkiye'nin başkanlığı COP32'ye kadar sürecek.

Peki sivil toplum COP31’i nasıl değerlendirdi? İklim Ağı: “COP31 Fosil Yakıtlardan Kopamadı!”

23 Kasım 2026, Antalya – İklim Ağı, Türkiye ve Avustralya’nın fosil yakıtlardan çıkış konusunda Başkanlık iradesi ortaya koyarak uzlaşı sağlayamaması sonucu güçlü bir karar metninin kabul edilememesini, COP31’in küresel iklim liderliği açısından kaçırılmış tarihi bir fırsat olarak değerlendiriyor.

İklim Ağı, Küresel Kuzey ülkelerinin somut adımlar atmak konusunda isteksiz davranmasının, petrol üreticisi ülkelerin ise fosil yakıtlardan çıkış yerine etkinliği kanıtlanmamış, iklim eylemini geciktirici çözümlerde ısrar ederek müzakereleri tıkamasının, COP31’de ortak bir uzlaşmaya varılmasını engelleyen temel etkenler olduğuna dikkat çekti.

İklim Ağı, karar metninin yanı sıra Adil Geçiş Mekanizması’na işlerlik kazandırılması ve uyum finansmana yönelik de ciddi bir somut ilerleme sağlanamadığını belirtti.

Hem müzakere masalarında hem de sokaklarda iklim adaleti için mücadele eden sivil toplumun önemine dikkat çeken İklim Ağı, iklim eyleminin ilerlemesinin, Türkiye’nin COP32’ye kadar sürdüreceği başkanlık sorumluluğunu yerine getirmesinin yanı sıra toplumsal mücadelenin kararlılıkla devam etmesine bağlı olduğunu vurguladı.



WWF-Türkiye İklim ve Enerji Kıdemli Danışmanı Tanyeli Sabuncu: “COP31’de hayata geçirilmesi beklenen Adil Geçiş Mekanizması, uluslararası işbirliğini güçlendirerek bu dönüşümü desteklemeyi amaçlıyordu. Ancak liderler mekanizmanın işlevleri ve çalışma usulleri gibi temel konularda somut kararlar almayı bir yıl daha ertelendi. İklimimiz ve geleceğimiz daha fazla bekleyemez.”

Hukuk Doğa ve Toplum Vakfı Direktörü Özlem Altıparmak: “Sonunda Antalya Paktı olarak sunulan karar, Genel Kurul’da kabul edilmedi. Fosil yakıtlardan çıkışa hiç değinmeyen bu metin, karbon yakalama teknolojilerini bir çözüm olarak öne çıkarıyor ve insan haklarına dair tek bir atıf bile içermiyordu.”

Fosil Yakıtların Ötesi Ağı İletişim Yöneticisi Nilay Vardar: “COP31 Başkanı ve ev sahibi Türkiye’nin dünyaya verebileceği ilk mesaj, değişimi kendi evinden başlatarak kömürden adil bir çıkış açıklamasıydı. Bu fırsat kaçırıldı.”

Yeşil Düşünce Derneği Proje Koordinatörü Özge Doruk: “COP31’deki en kritik mesele ülkelerin uyumu acil bir mesele olarak tarif ederken bunun maliyetini kimin karşılayacağı konusunda sorumluluk almaktan kaçınmasıydı. COP31, fosil yakıtlardan çıkışı bir kez daha erteledi ve uyumun bedelini iklim krizine en az katkıda bulunanların omzunda bıraktı.”



Avrupa İklim Eylem Ağı (CAN Europe) Türkiye İklim ve Enerji Politikaları Koordinatörü Özlem Katısöz: “Başarılı bir COP görmedik. Başkanlıkların liderlik eksikliği bunda büyük rol oynadı; ancak diğer taraflar da yapıcı bir tutum sergilemedi.”

Greenpeace Türkiye İklim ve Enerji Kampanyaları Sorumlusu Emel Türker Alpay: “1,5°C sınırının aşılacağı gerçeğine karşı elimizdeki en önemli fırsat fosil yakıtlardan uzaklaşmak iken bu konuda adım atılamadı. Türkiye Başkanlığı diyalog, uzlaşı ve eylem dolu bir COP vadetti, ancak bu söz tutulamadı.”

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Semra Cerit Mazlum: “Sonuçta kaybeden hem 1,5 derece hedefi hem de fosil yakıtlardan uzaklaşma gerekliliği oldu. Mitigasyon çalışma programının gelecek yıla bırakılması, adil geçiş mekanizmasının işler hale getirilememesi ve finansmanda yalnızca prosedürel bir karar alınması COP31’i başarısız bir COP yaptı. Bu çok büyük bir hayal kırıklığı. Tek iyi haber, fosil yakıtlardan uzaklaşmayı içermeyen ve fosil yakıtları karbon yakalama gibi teknolojilerle meşrulaştıran bir çerçeve kararın çıkmamış olması. COP32’ye giderken Türkiye, başkanlığın öncelik verdiği elektrifikasyon hedefini İkinci Küresel Durum Değerlendirmesi’nin hedeflerinden biri haline getirmek için taraflarla çalışabilir.”