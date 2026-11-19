Yeşil teknolojiyi bilmemiz gerek!

1/9 Türkiye sanayisi ve ihracatı için kritik öneme sahip olan demir-çelik sektörü, Türkiye'nin toplam sera gazı emisyonlarının yaklaşık yüzde kaçını oluşturuyor? 21 30 10 11

2/9 Demir-çelik üretiminde doğrudan demir cevheri kullanan entegre tesislere kıyasla, daha az karbon yoğun olduğu için öne çıkan üretim modeli hangisidir? Hurda çelik kullanımına dayalı elektrikli ark ocakları Karbon yakalama ve kül depolama ocakları Linyit destekli yüksek fırınlar Fosil gaz (doğalgaz) çevrimli döküm tesisleri

3/9 Hurda çelik kullanan elektrikli ark ocakları karbon salımı açısından avantajlı olsa da Türkiye'deki mevcut uygulamalarında sürdürülebilirlik açısından hangi temel sorun öne çıkıyor? Üretilen çeliğin inşaat sektöründe kullanılamaması Sadece ithal taş kömürü ile çalışabilmeleri Hammadde olarak demir cevherini işleyememeleri nedeniyle üretimin durması Enerji verimliliği kriterleri ile işçi sağlığı tedbirlerinin çoğunlukla alınmaması ve yarattıkları kirlilik için yaptırımlardan muaf olmaları

4/9 Avrupa Birliği'nin Yeşil Mutabakat kapsamında devreye aldığı ve Türkiye'deki sanayi üreticilerinin pazarda rekabetçi kalabilmesi için karbon emisyonlarını düşürmesini zorunlu kılan mekanizma hangisidir? Ulusal Katkı Beyanı (NDC) Muafiyet Fonu Sınırda Karbon Düzenlemesi ve Emisyon Ticaret Sistemi Avrupa Ağır Sanayi Teşvik Paketi Kyoto Temiz Kalkınma Mekanizması

5/9 Geleceğin düşük karbonlu sanayisini kurmak için demir-çelik gibi ağır sanayi kollarında "mevcut en iyi teknikler" kapsamında fosil yakıtların yerine hangi temiz yakıt ve hammadde ikilisinin kullanılması hedefleniyor? Hurda bazlı üretim ve yeşil hidrojen Kaya gazı ve nükleer buhar Jeotermal akışkan ve taş kömürü Biyokütle ve zenginleştirilmiş linyit

6/9 Türkiye'de demir-çelik üretiminin çoğunluğunu oluşturan, deprem ve kentsel dönüşüm planları nedeniyle önümüzdeki yıllarda talebinin hızla artacağı tahmin edilen ürün grubu hangisidir? Otomotiv sacı (yassı ürün) İnşaat demiri (uzun ürün) Yüksek hızlı tren rayları Rüzgar türbini kule çeliği

7/9 Sanayi dönüşümüyle doğrudan bağlantılı olan inşaat sektöründe, 2025 sonrası yapılacak tüm binaların hangi standartta inşa edilmesiyle 2045'ten itibaren bina kaynaklı emisyonların sıfırlanabileceği öngörülüyor? Neredeyse Sıfır Enerjili Bina (NSEB) Karbon Nötr Prefabrik Yapı (KNP) Pasif İklimlendirmeli Konut (PİK) Yeşil Sertifikalı Rezidans (YSR)

8/9 Bu yıl COP31 Dönem Başkanlığını yürüten Türkiye, açıkladığı Eylem Gündemi'nde sanayi, ulaşım ve ısınmayı doğrudan etkileyecek olan küresel elektrifikasyon hedefini 2035 yılına kadar yüzde kaç olarak belirledi? Yüzde 21 Yüzde 75 Yüzde 41 Yüzde 35