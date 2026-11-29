Kepez ilçesi Güneş Mahallesi'nde bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali'ndeki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İş yerinde çok sayıda plastik kasa bulunması nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü.

Bu sırada yangının çıktığı iş yerine bitişik diğer iş yerinde kedi bulunduğu bilgisi üzerine ekipler harekete geçti.

İş yerinin sac levhasını keserek içeriye giren ekipler dumandan etkilendiği için baygın halde buldukları kediyi dışarı çıkardı.

İtfaiye ekipleri kediyi kurtarmak için uzun süre kalp masajı yapıp oksijen verdi ancak kedi kurtarılamadı.

Yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.

Kedinin bulunduğu iş yerinin sahibi Barış Kırmızı, otele götürdükleri malzeme kasası içerisinde 2 kediyi yavruyken bulduklarını söyledi.

Kedilerin bakımını üstlendiklerini ifade eden Kırmızı, "Bütün çalışanlarımız çok seviyordu. Her gün sabah kapıyı açtığımızda kendisini sevdirmek için yanımıza gelirdi. Diğer kedinin akıbetini ise bilmiyoruz. Umarım o yaşıyordur." dedi.

Kırmızı Kasklılar Kurtarma Derneği üyesi Heval Kal ise kedinin bulunduğu depoda çok fazla duman olduğunu, uzun süre müdahale edilmesine rağmen kurtarılamadığını anlattı.

Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır