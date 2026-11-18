Antalya'da 18 Kasım Çarşamba 2026 tarihli hava durumunu incelediğimizde, şehrin tipik Akdeniz iklimi etkileri belirgin. Bugün hava durumu yaklaşık 20 derece. Sıcaklık gün boyunca 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Bu durum, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. Güneş sıkça yüzünü gösteriyor. Şehrin canlı atmosferi ve doğal güzellikleri keyif veriyor. Sahil boyunca yürüyüş yapmak, kafe teraslarında vakit geçirmek için harika bir fırsat.

Hava durumu merak edenler için sabah saatlerinde hafif serin esintiler hissedilebilir. İlerleyen saatlerde sıcaklık artıyor. Yumuşak bir gün geçireceksiniz. Güneşin etkisiyle dışarıda vakit geçirmek isteyenler için koruyucu önlemler almak önemli. Özellikle öğle saatlerinde direkt güneş ışınlarından korunmak için şapka takmak gerekiyor. Güneş kremleri kullanmak da önerilen etkili yöntemler arasında.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterebilir. 19 Kasım itibarıyla sıcaklık 18 - 21 derece arasında olacak. Bu dönem, yerel halk ve ziyaretçiler için ideal bir iklim sunuyor. 20 Kasım’a gelindiğinde, gün sonunda sıcaklık düşecek. Akşam saatlerinde hafif bir serinlik hissedileceği tahmin ediliyor. Bu hava koşulları, akşam üstü yürüyüşleri için uygun bir ortam yaratacak.

Havalardaki ani değişimler, beklentileri etkileyebilir. Bu nedenle gün içinde hava durumunu takip etmek faydalı. Hava durumunda ani iniş çıkışlar yaşanabilir. Klima veya ısıtıcıyı kontrol altında tutmak önemlidir. Günlük aktiviteler sırasında spor yapmayı veya dışarıda vakit geçirmeyi planlıyorsanız, sabah erken saatleri veya akşam üzeri tercih etmek keyifli olacaktır.

Antalya'da 18 Kasım Çarşamba günü beklenen hava durumu, açık hava etkinlikleri için cazip bir ortam sağlıyor. Bununla birlikte dikkat edilmesi gereken birkaç nokta var. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları hafif düşecek. Deniz tutkunu olanlar için deniz keyfi azalabilir. Bu nedenle planlarınızı yaparken hava tahminlerini göz önünde bulundurmalısınız.