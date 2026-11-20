20 Kasım Cuma 2026 tarihinde Antalya’da hava durumu serin ve hafif bulutlu. Sabah saatlerinde hafif bir serinlik hissedilecek. Gün boyunca sıcaklık 19 ile 22 derece arasında olacak. Güneş zaman zaman bulutların arasından çıkacak. Dışarıda vakit geçirenler için keyifli bir atmosfer sunulacak. Ancak gün içerisinde hafif rüzgar hissedilecek. Bu, sahil kenarı alanlarda serinliği artırabilir.

Antalya’daki iklim genel olarak cömert. Bu mevsimde açık hava aktiviteleri için uygun bir dönem. Yürüyüş yapmayı ve deniz kenarında vakit geçirmeyi sevenler, günün ilerleyen saatlerinde daha sıcak bir ortam bulacak. Özellikle öğle saatlerinde hava iç açıcı olacak. Sıcaklık hissi artacak.

Önümüzdeki günlerde Antalya’nın hava durumu değişecek. Sahil ikliminin getirdiği sıcaklıklar önümüzdeki günlerde 19 dereceden 23 dereceye yükselebilir. Ancak gün içerisinde hafif yağışlar bekleniyor. Dışarıda geçirilen saatler bu durumdan etkilenebilir. Etkinlik planlaması yaparken hava durumu tahminlerini kontrol etmek önemli. Hafta sonu için küçük bir yağış ihtimali var. Dışarıda uzun vakit geçirenler şemsiye bulundurmalı.

Hava şartlarına göre hazırlıklı olmak önemli. Antalya’da keyifli bir gün geçirmenin yolu, iklim koşullarına göre donanımlı olmaktan geçiyor. Ani değişikliklere karşı önlemler almak gerekli. Dışarıda eşyaların korunması için kapalı alanlar tercih edilmeli. Kıyafet seçiminde kat kat giyinmek, serin hava koşullarında rahat hissetmenizi sağlar.

Antalya hava durumu Cuma günü serin bir atmosfer sunacak. Önümüzdeki günlerde güzel havalar bekleniyor, ancak yağış riski de var. Bu durumu dikkate alarak planlar yapmak ve hazırlıklı olmak faydalı olacak. Hem keyfinizi artırır hem de olası aksiliklerin önüne geçer.