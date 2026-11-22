Antalya'da, 22 Kasım Pazar 2026 itibarıyla hava durumu oldukça güzel. Şehrin iklimi, bu günlerde genellikle ılımandır. Bugünkü sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Güneş, bulutların arasından hafifçe parlıyor. Gün boyunca mutluluk verici bir hava hakim. Ancak, zaman zaman kapalı havalara tanık olabiliriz. Spor yapmak ya da dışarı çıkmak isteyenler için iyi bir gün geçirebiliriz.

Antalya'nın iklimi, sonbaharın ortalarına yaklaşırken değişkenlik gösterebilir. Hava durumu konusunda dikkat edilmesi gereken en önemli faktör, hafif yağışlardır. Dışarıda uzun süre geçirecek olanlar, alternatif bir plan yapmalıdır. Aniden bastıran yağışlar için şemsiye ya da hafif yağmurluk bulundurmak iyi bir önlem olabilir.

Önümüzdeki günlerdeki hava durumu merak ediliyor. 23 Kasım'dan itibaren sıcaklıklar 18 ile 21 derece arasında olacak. Düşük ihtimalli kısa süreli yağışlar görülebilir. Plan yaparken, hava koşullarını dikkate almak önemlidir. 25 Kasım itibarıyla sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Havada soğuk hissedileceği tahmin ediliyor. Katmanlı giyinmek, vücudun ısı dengesini korumak için faydalı olacaktır.

Sokakta vakit geçirmeyi sevenler için hava durumu tahminlerini takip etmek önemlidir. Günlük aktiviteleri düzenlerken, hava koşullarını göz önünde bulundurmak kritik. Sabah ve akşam saatlerinde havanın serin olacağını dikkate almakta fayda var. Uygun kıyafetler seçmek, dış mekan deneyimini keyifli hale getirebilir.

Antalya hava durumu bugün oldukça elverişli. Akşam saatlerinde hava sıcaklığı düşecektir. Dışarı çıkmayı planlayanların hafif bir ceket almaları önerilir. Antalya'nın iklim yapısı, bu mevsimde dış mekan aktiviteleri için uygundur. Ancak, hafif yağışlara karşı hazırlıklı olunmalıdır. Önümüzdeki günlerde hava şartlarına uygun hareket etmek, bu güzel kenti keşfetmenin en iyi yoludur.