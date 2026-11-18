Koyulan güneş panelleri ile apartmanın elektriğinin bir bölümünü güneş enerjisinden karşılayabilirler. Bu panellerin üreteceği enerji miktarı güneş alma süresine, panellerin büyüklüğüne ve kurulan sisteme göre değişebilir.
Kurulan güneş paneli hanelere elektrik sağlamak için yeterli olmayabilir. Ama asansöre, merdiven aydınlatmalarına ya da bina girişine elektrik sağlayabilir.
Her apartmana koyulan güneş paneli aynı performansı gösteremeyebilir. Dolayısıyla her apartmanın güneş paneli aynı elektriği üretemez. Çevresindeki binaların yüksekliği, çatının yönü ve eğimi üretilecek elektriğin miktarını belirliyor.
Güneş enerjisi sistemi kurulması için önce çatının uygunluğunun değerlendirilmesi gerekiyor. Çatının taşıma kapasitesine, gölge durumuna ve elektrik tesisatına bakılmalı yani. Bu sistemi kurmak için bir kişinin kararı yetmez, daire sahiplerinin de onay vermesi gerekiyor elbette.
Doğru tasarlanan ve uygun şekilde kurulan güneş panelleri apartmandaki elektrik giderlerini azaltıyor. Çünkü şebekeden satın almak yerine apartman kendi elektriğini üretiyor. Ortak alanların elektriği buradan karşılanacağı için ortak giderlerin faturası da düşüyor.
Güneş panellerinden üretilen elektrik apartman giderlerinin azalmasına yardımcı oluyor. Ama tamamen faturayı sıfırlamaya yetmiyor. Güneş enerjisinin üretilmesi hava koşullarına bağlı olduğu için yeterli elektrik üretmek her zaman mümkün olmayabiliyor.
Paneller kurulduktan ve elektrik üretildikten sonra faturalarda düşüş olabilir. Ama bunun öncesinde panellerin kurulması da ciddi bir masraf. Kurulumun yapılması ve düzenli bakımlar ayrı bir masraf kapısı olabiliyor.
Aynı apartmanın ortak alanlarında kullanılabileceği gibi üretilen elektrik dairelerde de kullanılabilir. Ama bunun için ayrı bir sistem kurmak gerekiyor. Her apartman bu sisteme uygun olmayabiliyor. Ama uygunluk sağlanırsa kullanılabilmesi mümkün.
Elektrik üretimi fosil yakıtlar kullanılarak sağlanıyor. Bu da sera gazının salınmasına neden oluyor. Yani iklim değişikliklerinin başlıca nedenlerinden biri fosil yakıtlar. Güneş enerjisiyle üretilen elektrik ise fosil yakıtlara alternatif bir enerjinin ortaya çıkmasını sağlıyor.