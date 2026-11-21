ABD-İran arasında Körfez bölgesindeki gerginlik yükseliyor. Bahreyn’de hava sirenlerinin çalmasının ardından Bahreyn İçişleri Bakanlığı, vatandaşları muhtemel güvenlik tehditlerine karşı uyararak en yakın güvenli sığınaklara geçmeleri uyarısında bulundu. Bakanlık, muhtemel tehdit durumuna ilişkin herhangi bir ayrıntı paylaşmadı.

BAHREYN'E İRAN SALDIRISI

Bakanlıktan uyarıdan kısa bir süre sonra yapılan yeni açıklamada, İran’ın bir sivil endüstriyel tesise yönelik hava saldırısı düzenlediği bildirildi. Açıklamada, "İran’ın alçak saldırganlığının bir sonucu olarak bir sivil endüstriyel tesis saldırıya uğradı. Tesiste yangın çıktı. Sivil savunma ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışıyor" denildi.

İlk bilgilere göre tesiste maddi hasar meydana geldiği ancak herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

İRAN BASINI: "ŞEYH İSA HAVA ÜSSÜ VE ABD DONANMA ÜSSÜ HEDEF ALINDI"

İran merkezli Fars Haber Ajansı, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun (DMO), Bahreyn'de ABD ordusunun konuşlu bulunduğu Şeyh İsa Hava Üssü ile Juffair bölgesi yakınlarındaki ABD donanması üssüne saldırı düzenlediğini bildirdi. Saldırılarda can kaybı veya yaralanma yaşanıp yaşanmadığına ya da tesislerde maddi hasar meydana gelip gelmediğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Saldırıların, ABD'nin bölgedeki "saldırgan faaliyetlerine" karşılık olarak düzenlendiği öne sürüldü.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır