Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Pakistan'daki temaslarını sürdürüyor. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin ikinci yurt dışı görevi kapsamında Pakistan'ın Karaçi limanına gelişinin için düzenlenen törenin ardından başkent İslamabad'a geçen Bakan Bayraktar, burada Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi.

BAKAN BAYRAKTAR, PAKİSTAN BAŞBAKANI ŞERİF İLE BİR ARAYA GELDİ

Görüşmede konuşan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye ile Pakistan arasındaki tarihi ilişkilerin köklü dostluk, karşılıklı güven, kardeşlik ve ortak çıkarlara dayandığını belirtti. Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Oruç Reis araştırma gemisinin Pakistan'a gelişi ve denizlerdeki petrol ve doğal gaz arama projesinde Türkiye'nin sağladığı tam işbirliği dolayısıyla teşekkür etti. Şerif, iki ülke arasındaki enerji ortaklığının gelişmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti.

Pakistan'ın Türkiye'nin tecrübesinden ve teknik uzmanlığından yararlanarak enerji alanındaki işbirliğini genişletmeyi hedeflediğini kaydeden Şerif, denizlerde petrol ve doğal gaz aramalarının yanı sıra madencilik ve yenilenebilir enerji sektörlerinde de ikili işbirliğini geliştirmek için önemli fırsatlar bulunduğunu ifade etti. Pakistan Başbakanı, ülkesinin deniz yetki alanlarındaki muhtemel petrol ve doğal gaz rezervlerinin araştırılmasının, ülkenin enerji güvenliği ve ekonomik kalkınması açısından kritik önem taşıdığını vurguladı.



"TÜRKİYE-PAKİSTAN ENERJİ İŞBİRLİĞİNDE YENİ BİR DÖNEMİN BAŞLANGICI"

Bakan Bayraktar ise Şerif'e kendisine gösterilen samimi karşılama ve beraberindeki heyete sunulan misafirperverlik dolayısıyla teşekkür etti. Oruç Reis'in Pakistan'a gelişinin Türkiye-Pakistan enerji işbirliğinde yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu belirten Bayraktar, Türkiye'nin teknik uzmanlığını, bilimsel birikimini ve mühendislik kabiliyetlerini Pakistan ile paylaşmaya hazır olduğunu ifade etti.

Oruç Reis'in Sindh ve Makran kıyıları açıklarında yaklaşık iki ay boyunca muhtemel petrol ve doğal gaz rezervlerinin tespiti amacıyla 3 boyutlu sismik araştırma yapacağını kaydeden Bayraktar, elde edilecek bilimsel verilerin gelecekteki arama ve sondaj faaliyetlerine yön vereceğini bildirdi.



Türk heyetinde, Türkiye-Pakistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın üst düzey yetkilileri yer aldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır