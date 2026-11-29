Ataköy 1. Kısım Mahallesi Halit Ziya Uşaklıgil Caddesi'nde K.B. yönetimindeki minibüs, yolcu almak için durağa yanaştı.

Sürücünün yolcuların araca binmesini beklediği sırada minibüsün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Motor bölümünün alev alması üzerine şoför, yolcuları araçtan indirerek yangına müdahale etti.

AA

Alevlerin tüm aracı sarması üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, minibüs kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle caddede bir süre trafik yoğunluğu oluştu.

Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır