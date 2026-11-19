Balıkesir, 19 Kasım 2026 tarihinde serin ve yağışlı bir hava durumu ile karşılaşacak. Bu tarih için sıcaklıkların genel olarak 20 derece civarında olması bekleniyor. Sabah saatlerinde hissedilen aşırı soğuk, bazı bölgelerde 15 dereceye kadar düşebilir. Bu nedenle kat kat giyinmekte fayda var. Günün ilerleyen saatlerinde sıcaklıklar 22 dereceye kadar yükselebilir. Ancak yağışlar, dışarıda olanlar için dikkat edilmesi gereken bir unsur.

Balıkesir'de özellikle öğle saatlerinde gök gürültülü yağışlar bekleniyor. Bu durum hava durumunu olumsuz etkileyebilir. Dışarı çıkarken yanında bir şemsiye veya su geçirmeyen bir palto bulundurmakta yarar var. Yağışlar, tarım alanlarına can suyu sunacak. Bununla birlikte, ulaşıma ve günlük aktivitelere aksamalara neden olabilir. Hava durumu ile ilgili güncellemeleri takip etmek önemli. Bu, sürücülerin yolda karşılaşabileceği olumsuz durumlardan kaçınmalarına yardımcı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde Balıkesir'de hava durumu değişken olacak. Cuma günü daha sakin bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 18-21 derece arasında değişecek. Hafta sonu ise sıcaklık 15 derecelere kadar düşebilir. Açık hava etkinliklerinizi planlarken hava durumunu dikkate almak önemlidir. Kış mevsiminin yaklaşması ile hava şartları sürprizlerle dolu olabilir.

Balıkesir'deki hava durumu hem bugün hem de önümüzdeki günlerde yükseklik ve alçaklık gösterecek. Bugünkü tahmini göz önünde bulundurmak önemli. Ultraviyole ışınlarından korunmak veya yağışa yakalanmamak için uygun önlemler almak mantıklıdır. Hava şartları ne olursa olsun, sevdiklerinizle bu günlerin tadını çıkarmayı unutmayın!