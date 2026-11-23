Olay, saat 22.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Meydankavağı Mahallesi 1550. Sokak'ta bulunan bir sitenin B Blok 1. katındaki dairede yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, dairenin banyosunda yangın çıktığı yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Bu sırada banyodaki prizden duman yükseldiğini gören Ethem H. (52), duruma müdahale etmek istedi. İddiaya göre zeminin ıslak olması nedeniyle elektrik akımına kapılan Ethem H., yere yığıldı.

SAĞLIK EKİPLERİ YARIM SAAT BOYUNCA MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine adrese ulaşan ekipler, daireye girdiklerinde Ethem H.'yi banyoda hareketsiz halde buldu.

Güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından sağlık görevlileri, Ethem H.'ye müdahalede bulundu. Yeniden nabız alınmasının ardından sağlık ekipleri, şahsı hayatta tutmak amacıyla yaklaşık yarım saat boyunca kalp masajı ve suni teneffüs uyguladı.

MERDİVENLERDEN KALP MASAJI YAPILARAK İNDİRİLDİ

Durumu ağır olan Ethem H., sağlık ekiplerinin kalp masajını sürdürdüğü sırada merdivenlerden indirilerek ambulansa taşındı.

Ambulans içerisinde de müdahalesi devam eden Ethem H., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olayın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi amacıyla inceleme başlattı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır