Kaza, Pamukova ilçesinde D-650 kara yolunun Bilecik-Pamukova istikametinde bulunan Mekece Mahallesi'ndeki trafik ışıklarında meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Y.C. yönetimindeki temizlik malzemesi yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi üzerine savrulmaya başladı. Önce refüje çarpan tır, ardından kırmızı ışıkta bekleyen M.Ö. idaresindeki hafif ticari araca çarparak aracın üzerine devrildi.
Hafif ticari araç, tırın tamamen altında kalmaktan son anda kurtulurken sürücü M.Ö. ile araçta bulunan 12 yaşındaki E.Ö. yaralandı.
Kazanın etkisiyle tırın kasasındaki temizlik malzemeleri yola dağıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, trafik jandarması, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Araç içerisinde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 2 yaralı, ambulanslarla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.
Çevredeki güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde, kontrolden çıkan tırın hızla refüje çarptığı, burada yavaşlayamayarak kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari aracın üzerine devrildiği görüldü.
Kaza nedeniyle yola saçılan malzemelerin temizlenmesi ve araçların kaldırılmasıyla trafik akışı yeniden normale döndü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.