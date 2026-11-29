Bartın’da üç farklı yönden gelen 3 araç kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bartın’ın Kozcağız beldesi ile Zonguldak’ın Perşembe beldesini birbirine bağlayan kara yolu Bedil Kavşağı’nda meydana gelen kazada, Perşembe istikametinden gelen A.E idaresindeki araç, Kozcağız yönünden gelen F.A yönetimindeki araç ve Hadırlar köy yolundan çıkan Ş.K.’nın kullandığı araç kafa kafaya çarpıştı.

Kazada, sürücülerden A.E. ve aynı araçta bulunan yolcu S.E. yaralanırken, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yaralılara ilk müdahalesi yapıldı. Yaralılar, müdahalenin ardından Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilirken, kaza nedeniyle trafiğin kontrollü sağlandığı yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır