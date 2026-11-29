Başkentte zehir tacirlerine yönelik gerçekleştirilen iki operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Ankara’nın Kahramankazan ve Gölbaşı ilçelerinde düzenlenen narkotik operasyonlarında 4 kilo 520 gram kokain, 132 kök Hint keneviri ve 554,10 gram esrar ele geçirildi. Operasyonlarda 2 şüpheli yakalandı.

KAHRAMANKAZAN’DA 4 KİLO 520 GRAM KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ

Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışmalar kapsamında 28 Kasım’da Kahramankazan’da operasyon düzenledi. Operasyonda 4 kilo 520 gram kokain ele geçirilirken 1 şüpheli yakalandı. Şüpheli hakkında ’uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ suçundan başlatılan adli süreç devam ediyor.

GÖLBAŞI’NDA 132 KÖK HİNT KENEVİRİNE EL KONULDU

Aynı gün Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Gölbaşı’nda ortak operasyon düzenledi. Aramalarda 132 kök Hint keneviri, 554,10 gram esrar, 6 hassas terazi ile yetiştirme düzenekleri ve paketleme malzemeleri ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 1 şüpheli hakkında ’uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ ve ’uyuşturucu maddelerin murakabesi hakkında kanuna muhalefet’ (izinsiz kenevir ekimi) suçlarından başlatılan adli süreç sürüyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır