Kaza, Sinanpaşa Mahallesi’nde saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde ilerleyen otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle park halindeki lüks araca yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yan yattı. Kazayı gören vatandaşlar hemen yardıma koştu. Araç içerisinde bulunan 3 kişi, çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, aracın park halindeki otomobile çarptıktan sonra yan yattığı, otomobil içerisinde bulunan 3 kişinin ise vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldığı görüldü.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır