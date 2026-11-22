Bitlis'te etkili olan sağanak, yüksek rakımlı bölgelerde yerini kar yağışına bıraktı.

Ahlat-Malazgirt kara yolunda etkisini artıran kar ve tipi, sürücülere zor anlar yaşattı.

Söz konusu güzergahta bazı araçların mahsur kaldığı bilgisinin alınması üzerine Ahlat Kaymakamlığı koordinesinde jandarma trafik ve asayiş ekipleri ile Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücülere yardım etti. Yolda kalan araçlar, ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Karayolları ekipleri, kar temizleme ve yol açma çalışmalarını sürdürdü.

Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır