Olay, dün sabah saatlerinde İzmit ilçesinde bulunan yaklaşık 700 yıllık tarihi Orhan Camisi'nin çevresinde meydana geldi. İddiaya göre, sabah namazını kılmak için camiye gelen bir vatandaş, otomobilini dubaların bulunduğu alana park etti. Aynı noktada mal indirmek isteyen F.K., park halindeki araç nedeniyle beklemek zorunda kaldı.

BOĞAZINA SARILIP TEHDİT ETTİ

Araç sahibinin gelmesi üzerine öfkelenen F.K., vatandaşın boğazına sarılarak tehdit ve hakaretlerde bulundu. Vatandaşın özür dilemesine rağmen sakinleşmeyen şüpheli, "Seni de vururum, arabanı da kırarım. Haftaya bu camiye gelme" ifadelerini kullandı.

Ardından dubaları yere fırlatan F.K., cami imamına da küfür etti. Yaşananlar çevrede bulunanların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri, F.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Olayın ardından Kocaeli Osmanlı Motosiklet Derneği üyeleri, tarihi Orhan Camisi'ni ziyaret ederek cami cemaatine desteklerini iletti.

Dernek Başkanı Gökhan Tarım, bölgede yaşanan park sorununa dikkat çekerek vatandaşların mağduriyetinin anlaşılabilir olduğunu ancak bunun tehdit ve hakareti haklı göstermeyeceğini vurguladı.

"HAKLIYKEN HADDİ AŞARAK HAK ARANMASINI KABUL ETMİYORUZ"

Caminin dar sokakların bulunduğu bir bölgede yer aldığını belirten Tarım, yaşanan olayla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Orhan Camisi konumu itibarıyla dar sokakları olan, ulaşımın zor olduğu, burada yaşayan halkın, komşularımızın zaman zaman, özellikle yapılan programlarda zorlandığı bir konuma sahip. Biz bu konuda burada oturan komşularımıza hak veriyoruz. Haklıyken haddi aşarak hak aranmasını kabul etmiyoruz. Yapılan çirkin hakaretleri kabul etmiyoruz. İmam hatip makamına yapılan hakaretlerin kesinlikle tasvip edilecek hiçbir yanı yok."

Tarım, bölge sakinlerinin özellikle ambulans ve itfaiye gibi acil müdahale araçlarının geçişinin engellenmesini istemediğini belirtti.

Cami yönetiminin de bu konuda önlemler aldığını söyleyen Tarım, programlar öncesinde dubalar yerleştirildiğini, cami içerisindeki ekranlardan yazılı ve sesli uyarılar yapıldığını aktardı. Yanlış yere park eden vatandaşların ise uyarılmalarının ardından 3-5 dakika içerisinde araçlarını kaldırarak trafik akışını yeniden sağladığını ifade etti.

"İLK DEFA OLMUYOR BU GERGİNLİK"

Şüphelinin daha önce de cami yönetimiyle sorun yaşadığını öne süren Tarım, şu açıklamalarda bulundu:

"Bu şahıs sürekli olarak hocamızla ve camiyle problem yaşayan birisi. İlk defa olmuyor bu gerginlik. Sonuçta gelen cemaat, devletin yoluna park ediyor. O şahsın ve komşuların bahçesine ya da evinin içine park etmiyor. Devletin tahsis ettiği, Orhan Camisine ulaşım için açılan yola araçlarını park ediyorlar. Başka bir seçenek de yok zaten bu bölgede."

"HAKKIMIZI HUKUK ÇERÇEVESİNDE ARAYACAĞIZ"

Olayın daha büyük bir gerginliğe dönüşmemesi gerektiğinin altını çizen Tarım, hukuki sürecin sağduyuyla takip edileceğini belirterek şöyle konuştu:

"Bu konu çok hassas bir konu. Bizler hem temsiliyet makamı olarak hem de İslami bir şuur ve duruş göstererek bu olayı sağduyuyla takip edeceğiz. Adli makamlarca soruşturma başlatıldı, gerekli işlemler yapılıyor. Ama hakkımızı hukuk çerçevesinde, bize yakışan bir şekilde arayacağız. Amacımız İslam'a, camiye ve imam hatibimize bir zarar gelmemesi."

"DAHA BÜYÜK BİR OLAYA SEBEBİYET VERİLMEMELİ"

Motosiklet camiasından olayla ilgili çok sayıda mesaj aldıklarını belirten Tarım, dernek üyelerinin camiye destek vermeyi sürdüreceğini söyledi.

Dernek olarak camiye düzenli şekilde gittiklerini ifade eden Tarım, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu cami bizim camimiz. Bir vakit değil, beş vakit bu camiye gelen giden bir derneğiz. Sürekli buradaki programlara katılıyoruz ve bundan sonra da katılacağız. Tek bir ricamız, bu olay neticesinde anlık öfkeyle, anlık sinirle ve cami kapasitesini unutarak bir etkinlik yapılmaması. Hocamızın üzerinde durduğu konu, buraya gelen misafirleri güzelce ağırlayabilmek. Bir kargaşaya, daha büyük bir olaya sebebiyet vermeden, daha farklı mevzulara çekilmeden bu olayın kapanmasını, herkesin hak ettiğini almasını ve o şahsın da gereken cezayı almasını temenni ediyoruz."

Kaynak: İHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır