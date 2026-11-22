Amazon Nehri çevresindeki yerleşimlerde temiz suya erişim konusunda yaşanan sıkıntılar, Brezilyalı öğrencileri harekete geçirdi.

Reuters’ın yer verdiği habere göre, Öğretmenlerinin desteğiyle çalışma başlatan lise öğrencileri, bölgenin doğal kaynaklarından yararlanarak çevre dostu bir su arıtma yöntemi geliştirmeyi başardı.

BALIK KEMİKLERİNİ 900 DERECEDE ISITTILAR

Geliştirilen yöntemde, uzunluğu genellikle 2 metreye (6,6 fit) ulaşan pirarucu balığının iri omurga kemikleri kullanılıyor. Kemikler, 900 dereceye (1.650 Fahrenheit) kadar ısıtıldıktan sonra öğütülerek toz haline getiriliyor. Bu işlem sonucunda elde edilen kömür, sudaki ağır metalleri ve diğer kirleticileri emerek filtreleme işlevi görüyor.

"AĞAÇ KESMEYE GEREK KALMADAN İÇME SUYU ÜRETEBİLİYORUZ"

Manaus'un yaklaşık 100 kilometre (62 mil) batısında, Solimoes Nehri kıyısındaki Manacapuru kasabasında bulunan Jose Mota Okulunda biyoloji öğretmenliği yapan Galileu da Silva Pires, geliştirilen yöntemin çevresel faydalarına dikkat çekti.

Pires, çalışmayla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bu, ağaçların kesilmesini gerektirmeyen, sürdürülebilir ve çevre dostu bir karbon türü. Bu yeni kaynak sayesinde içme suyu üretebiliyoruz."

KURAKLIK TEMİZ SUYA ERİŞİMİ ZORLAŞTIRIYOR

Amazon bölgesinde nehir kıyılarında yaşayan topluluklar, özellikle kuraklık dönemlerinde ciddi içme suyu sorunlarıyla karşı karşıya kalıyor.

Yağmur suyunun kullanılamaz hale geldiği dönemlerde nehirlerdeki su seviyesinin düşmesi, kirletici maddelerin yoğunluğunu artırıyor. Bu durum, bölge halkının sağlığı açısından tehlike oluşturuyor. Amazon Nehri'nin yukarı kesimini oluşturan Solimoes Nehri'nde de kurak geçen dönemin ardından su seviyesinin düşük olduğu belirtiliyor.

"ONLARCA YILLIK SORUNA DOĞAL KAYNAKLARLA ÇÖZÜM BULABİLİRSİNİZ"

Öğrencilerinin geliştirdiği yöntemin yalnızca Amazon bölgesinde değil, benzer sorunlarla karşılaşan farklı yerleşim yerlerinde de kullanılabileceğini belirten Pires, gençlerin ortaya koyduğu çalışmanın önemini şu sözlerle anlattı:

"Bu, çocukların sahip olduğu potansiyeli gösteriyor. Onlarca yıldır devam eden bir sorunu ele alıp doğal kaynaklardan yararlanarak çözüm bulabilirsiniz."

HEM SUYU TEMİZLİYOR HEM DE ATIKLARI DEĞERLENDİRİYOR

Yakılmış balık kemiklerinin su filtreleme amacıyla kullanılabileceği daha önce de ortaya konulmuştu. Bu yöntem, filtre üretimi için ağaç kesilmesine duyulan ihtiyacı azaltabilecek bir alternatif olarak değerlendiriliyor. Ancak pirarucu balığının kemiklerinin kullanılması, Amazon bölgesindeki bir başka çevre sorununa da çözüm sunma potansiyeli taşıyor. Bölgede tüketilen balıkların etleri ayrıldıktan sonra geriye kalan kemiklerin atık olarak birikmesi çevresel sorunlara yol açabiliyor. Öğrencilerin geliştirdiği yöntem sayesinde bu atıkların su arıtma sistemlerinde değerlendirilmesi mümkün hale geliyor.