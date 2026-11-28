Çocukluk ve ergenlik döneminde kazanılan beslenme alışkanlıkları, ilerleyen yaşlardaki sağlık üzerinde etkili olabiliyor. Yeni bir araştırma, özellikle cips ve tuzlu atıştırmalıkların sık tüketilmesiyle inflamatuvar bağırsak hastalıkları arasında dikkat çekici bir bağlantı ortaya koydu. Yaklaşık 112 bin kişinin verilerinin incelendiği çalışmada, ergenlik döneminde tuzlu atıştırmalıkları fazla tüketen gençlerde bağırsak hastalığı riskinin daha yüksek olduğu görüldü.

TUZLU ATIŞTIRMALIK TÜKETEN GENÇLERDE RİSK DAHA YÜKSEK

Araştırmacılar, 1990'ların sonu ve 2000'lerin başında doğan yaklaşık 112 bin kişinin verilerini değerlendirdi. Üç büyük İskandinav araştırmasından elde edilen bilgilerin kullanıldığı çalışmada, katılımcıların çocukluk ve ergenlik dönemindeki beslenme alışkanlıkları anketlerle takip edildi.

Bu veriler, 2024 yılına kadar hangi katılımcılarda inflamatuvar bağırsak hastalığı, Crohn hastalığı veya ülseratif kolit geliştiğine ilişkin bilgilerle karşılaştırıldı.

Sonuçlara göre ergenlik döneminde tuzlu atıştırmalıkları fazla tüketen gençlerde inflamatuvar bağırsak hastalığı görülme olasılığı yüzde 32 daha yüksek bulundu. Aynı beslenme alışkanlığı, ülseratif kolit riskinde yüzde 51'lik artışla da ilişkilendirildi.

MEYVE TÜKETİMİ CROHN HASTALIĞI RİSKİYLE TERS YÖNDE İLİŞKİLİ

Araştırmada yalnızca tuzlu atıştırmalıklar değil, meyve ve balık tüketimi de incelendi. Ergenlik döneminde daha fazla meyve tüketen katılımcılarda Crohn hastalığı riskinin yüzde 64 daha düşük olduğu belirlendi. Ancak meyve tüketimi ile ülseratif kolit riski arasında benzer bir ilişki saptanmadı.

Çocukluk döneminde daha fazla balık tüketenlerde ise Crohn hastalığı riskinin yüzde 35 daha düşük olduğu görüldü. Bu ilişkinin ergenlik dönemindeki balık tüketimi için geçerli olmadığı belirtildi.

TUZLU ATIŞTIRMALIKLAR BAĞIRSAK SAĞLIĞINI NASIL ETKİLEYEBİLİR?

Araştırmacılar, elde edilen bulguların arkasında beslenme alışkanlıklarının bağırsak mikrobiyotası ve bağışıklık sistemi üzerindeki etkilerinin bulunabileceğini değerlendiriyor.

Meyveler, içerdikleri lif sayesinde bağırsak mikrobiyotasındaki bakteri çeşitliliğini destekleyebiliyor. Ayrıca bağırsakta kısa zincirli yağ asitlerinin üretimini artırarak iltihaplanmayı azaltıcı süreçlere katkıda bulunabiliyor.

Tuzlu atıştırmalıkların ise doymuş yağ içeriği nedeniyle bağırsaklarda iltihaplanmayı destekleyen bağışıklık tepkileriyle ilişkili olabileceği belirtiliyor. Ancak araştırmacılar, bu mekanizmaların hastalık gelişimindeki rolünün daha fazla incelenmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

ARAŞTIRMA NEDEN-SONUÇ İLİŞKİSİNİ KANITLAMIYOR

Çalışmanın önemli sınırlamalarından biri, beslenme alışkanlıkları ile bağırsak hastalıkları arasında doğrudan bir neden-sonuç ilişkisi kuramaması. Bulgular, belirli yiyecekleri fazla tüketen gençlerde hastalık olasılığının daha yüksek veya düşük olduğunu gösteriyor ancak bu besinlerin tek başına hastalığa neden olduğunu kanıtlamıyor.

Araştırmanın başında yer alan ve İsveç'teki Göteborg Üniversitesi'nde moleküler ve klinik tıp alanında çalışan Annie Guo liderliğindeki ekip, sonuçların farklı araştırma gruplarında ve başka çalışma yöntemleriyle doğrulanması gerektiğini belirtti.

Araştırma sonuçları 23 Kasım 2026'da Gut dergisinde yayımlandı.