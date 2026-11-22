Bülent Arınç, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı açıklamayla, iş insanı Emrullah Turanlı’nın KKTC'deki havalimanı projesi kapsamında kendisinden para istendiği yönündeki açıklamalarına yanıt verdi.

Arınç paylaşımında, "Bir televizyon kanalında hakkımda ileri tutar yanı olmayan, nedenini de gayet iyi anlayabildiğim, kimlerin kayığına su taşıdığının da farkında olduğum bazı iddialar ortaya atıldığına şahit oldum. Bunun üzerine birkaç kelam etme gereği hasıl oldu." ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR ZAMAN BİR ARAYA GELMEDİM, GELMEK DE İSTEMEM"

Arınç paylaşımında şu ifadeleri kullandı:"

"İddiaların sahibi Emrullah Turanlı, programdaki konuşmasının yüzde doksanında Ekrem İmamoğlu ve Mustafa Sarıgül aleyhinde ağır ithamlarda bulunuyor, onlara hücum ediyor. O sırada da hiç gereği yokken benim ismimi veriyor. Benimle ilgili konunun bir kelimesi bile doğru değildir. Ben kendisiyle bir kare fotoğraf bile çektirmedim, kahve içmedim, bir araya gelmedim. Esasen bu sevimsiz adamla hiçbir zaman bir araya gelmedim ve gelmek de istemem. Çünkü hakkında çok kötü şeyler duymuştum. Hatta bununla ilgili Ergün Poyraz Tilki ile Vals diye bir kitap yazdı. Kitap 2017'de yayınlanmış. Ondan sonra da kendisi Türkiye'de bir saldırıya uğramış. Saldırı nedir, kim yapmıştır, o konulara girmiyorum. Kitabın önsözündeki bazı cümleler oldukça dikkat çekicidir. 'Her kılığa girdi; önceden sıkı ülkücü bir MHP'liyken, sonralarda Diyarbakır'da yaptırdığ AVM' nin adını "Amed" koyarak adeta PKK'ya göz kırpıyordu. Aynı zamanda, Refah, ilk gözağrılarından biriyken, aralarda bir yerde sosyal demokrat oluyordu. Ardından dümeni AK Parti'ye kırıp ihaleler alıyordu. Ortağı Mustafa Ezici onun AK Parti aleyhine söylediği sözleri anlata anlata bitiremiyordu…'



"Şimdi burada konu eğer Kıbrıs'taki havalimanı meselesi ise şunu söyleyebiliriz: Ben 2013-2015 tarihleri arasında, üzerimdeki pek çok görevin yanında Kıbrıs'tan sorumlu başbakan yardımcısı olarak da görevlendirilmiştim. O iki yıl boyunca Kıbrıs'ın bütün meseleleriyle ve Türkiye ile ilişkileriyle ilgilendim. O sıralarda Kıbrıs'taki havalimanının yeni terminal binasının açılış töreni vardı. Oradaki tören benim için ayrıca önemliydi; çünkü havalimanını inşa eden kişi, bizim Manisa'nın yüz akı diyebileceğimiz Terminal Yapı'nın sahibi Alp Delimollaoğlu'ydu. Kendisini çocukluğumdan beri tanırım. Yurt içinde ve yurt dışında çok büyük inşaat işleri yapmıştır. Şu anda da hem Özbekistan'da hem Libya'da hem de başka ülkelerde büyük işler alan bir insandır. Sayın Cumhurbaşkanımız da kendisini çok iyi tanır ve çok sever. O yüzden mesela Çukurova Havalimanı ihalesi de ondaydı, İzmir Çeşme'de yapılacak havalimanı ihalesi de ondaydı. Alp Delimollaoğlu açılışa beni davet ettiği için ben de resmî sıfatım itibarıyla katılmıştım."

"Bu Kıbrıs'taki havalimanı meselesini Kıbrıs Havalimanı'nı inşa eden değerli dostum Alp Delimollaoğlu'na sordum. Kendisi yatırımları için Özbekistan'daydı, bana şu bilgileri verdi. 'Bu iş için Emrullah Turanlı da geldi; ben de bu işe gireceğim ve ortak olacağım, dedi. Biz de peki dedik.' Aralarında bir sözleşme yapmışlar. Ama havalimanı çalışmaya başladıktan sonra onun kârından Terminal Yapı pay alacakmış. Terminal Yapı'ya para verilmemiş, bir sürü mazeret ileri sürülmüş. O sırada Alp Bey, Turanlı aleyhine davalar açmak istiyordu. Sonrasında açtı da. Davalar da şu anda ya bitti ya bitecek durumda. Emrullah Turanlı kendi aleyhine açılan bu davaları gölgelemek için böyle bir şey de yapmış olabilir diye tahmin ediyorum."

"TAZMİNAT DAVASI AÇACAĞIM"

Bugün temas ettiğim insanlara, "Emrullah Turanlı benim ismimi niye vermiştiri?" diye sorduğum zaman; bir "Aç kalmıştır" diyorlar, iki "Zor durumda kalmıştır" diyorlar, üç de "Mutlaka birilerine yaranmak için bunu işin içerisine katmıştır" diyorlar. Kötü bir insandır, kendisinden her türlü şey beklenir. Onunla iş yapıp da iflas etmeyen bir insan da yokmuş iş dünyasında. Kendisi hakkında iftiradan dolayı tazminat davası da mutlaka açacağım.

Son olarak da Akit, bu konuda yaptığı haber için "Bu da mı yalan” diye başlık atmış. Yani bu iftiranın doğruluğuna peşinen inanmış. Evet! Her işinizde olduğu gibi bu da yalan, sizi Allah’a havale ediyorum."