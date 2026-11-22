Ankara-Eskişehir kara yolunun Eskişehir istikameti Sivrihisar ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Sivrihisar ilçesi Böğürtlen Mahallesi’nde Polatlı-Sivrihisar kara yolunun 52’nci kilometresinde R.C. idaresindeki araç, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

Kazada sürücü R.C. ile araçta bulunan C.C., A.H.C. ve N.M.C. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ekipler tarafından Sivrihisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle yolun bir şeridi trafiğe açık tutulurken, olayla ilgili Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığınca inceleme başlatıldı.