Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi. Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele şube müdürlükleri ile ilçe emniyet müdürlüklerinin katıldığı operasyona, İstihbarat Şube Müdürlüğü de destek verdi.

210 personel ve 60 ekibin katılımıyla 50 farklı adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonlarda; hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, kasten yaralama, cinsel saldırı, kanuna muhalefet, bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık, resmî belgede sahtecilik ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan toplam 27 hükümlü yakalandı.

Gözaltına alınan 27 hükümlü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır