Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, kent genelinde etkisini gösterdi. Özellikle Mudanya, Kestel ve Yıldırım ilçelerinde etkili olan yağış nedeniyle vatandaşlar hazırlıksız yakalandı.

BURSA'DA ŞİMŞEKLER GECEYİ AYDINLATTI

Yağışın etkili olduğu anlarda sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, vatandaşlar ise yağmurdan korunmak için kapalı alanlara sığındı. Kentte etkili olan yağış sırasında gökyüzünde peş peşe çakan şimşekler geceyi aydınlatırken, ortaya etkileyici görüntüler çıktı. Kentte sağanak yağışın aralıklarla etkisini sürdürdüğü öğrenildi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır