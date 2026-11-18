Bursa'da 18 Kasım 2026 tarihi için hava durumu serin ve değişken bir seyir izleyecek. Sabah saatlerinde gökyüzünde bulutlar belirecek. Hafif yağışlar da aralıklı olarak görülebilir. Gün boyunca sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler serin havaya uygun giysiler tercih etmelidir. Güneş bazı saatlerde kendini gösterecek. Dışarıda geçireceğiniz zamanı keyifli hale getirmek için şemsiye yanınıza almanızda fayda var.

Gün ilerledikçe sıcaklık 20 derece civarında seyredebilir. Özellikle öğle saatlerinde bulutların arasından güneş çıkacak. Bu durum havayı daha keyifli hale getirebilir. Ancak, zaman zaman yoğunlaşan bulutlar beklenmedik yağışlara sebep olabilir. Öğleden sonra hafif yağışlar doğayı tazeleyecektir. Bursa'nın yeşil doğasına karışan bu yağışlar doğal ortamı canlandıracaktır.

Bursa'da önümüzdeki günlerde hava durumu biraz daha ılıman geçecek. 19 ve 20 Kasım tarihlerinde sıcaklık 23 dereceye kadar yükselebilir. Bu dönem dışarı aktiviteleri için elverişli bir ortam sunacaktır. Ancak, geceleri sıcaklıklar düşecek ve 10 derecelere yaklaşacaktır. Gündüz ve akşam saatlerinde kat kat giyinmek soğuk havalar için faydalı olabilir.

Bursa'nın değişken hava durumu nedeniyle yağışlara karşı hazırlıklı olmakta fayda var. Hava tahminlerini sık sık kontrol etmek planlarınızı yapmanıza yardım edecektir. Dışarı çıkmadan önce bulut durumunu kontrol etmek, gününüzü konforlu geçirecek bir önlem olacaktır.

Bursa'daki bugünkü hava durumu serin ve yağışlı bir profil sergiliyor. Önümüzdeki günlere doğru ılımlı bir geçiş gözlemlenecek. Giyimleriniz ve hava durumu takibi bu serin günlerin keyfini çıkarmanıza yardımcı olacaktır. Doğru önlemlerle hava durumuna uyum sağlamanız mümkün olacaktır.