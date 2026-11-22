Bursa'da hava durumu, kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte soğuk ve bulutlu. 22 Kasım Pazar 2026 tarihinde sıcaklık 19 - 22 derece arasında değişiyor. Bu sıcaklık aralığı, mevsim normallerine uygun. Ancak, kalın giyinmeye hazırlıklı olmalısınız. Havanın genel görünümü bulutlu. Bazı saatlerde hafif yağış bekleniyor.

Dışarıda olmanın keyfini çıkarırken, hava durumu ile ilgili önlemler almak önemli. Özellikle hafif yağışlı havalarda dışarı çıkmayı planlıyorsanız, şemsiye almayı unutmayın. Ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Kat kat giyinmek, soğuk havayı daha az hissetmenize yardımcı olur.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Pazartesi ve Salı günleri bulutlu hava hakim olacak. Sıcaklık 18 - 21 derece civarında seyredecek. Yağış ihtimali de sürecek. Dışarı çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmek faydalı olacaktır. Kapalı havadaki nem, soğuk hissiyatını artırabilir. Bu nedenle hava koşullarına uygun giyinmek önemli.

İlerleyen günlerde, özellikle Çarşamba günü hava durumu iyileşebilir. Güneş kendini daha fazla gösterebilir. Ancak bu, yüksek sıcaklık anlamına gelmiyor. Gün içinde sıcaklık 20 - 23 dereceye çıkabilir. Bu da açık hava etkinlikleri için fırsat yaratabilir.

Bursa'da bugün ve önümüzdeki günlerde hava durumu, yağışlı ve ılımlı sıcaklık değerleriyle karşımıza çıkıyor. Hava koşullarına göre giyinmek, dışarıda geçireceğiniz zamanı keyifli hale getirebilir. Hava durumu değişkenlik gösterebilir. Anlık güncellemeleri takip etmekte fayda vardır. Bursa’nın hava durumunu analiz etmek, hazırlıklı olmanın avantajlarını sunar.