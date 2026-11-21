Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Serik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar doğrultusunda 3 şüphelinin ikametinde arama yapıldı.

UYUŞTURUCUYU SAKLADILAR JANDARMADAN KAÇAMADILAR

Aramalarda 785 gram skunk, satışa hazır 20 paket skunk, 4 paket içerisinde satışa hazır 25 gram kokain ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Öte yandan şüphelilerin bazı uyuşturucu maddeleri kaldırım taşlarının altına saklama anları güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili başlatılan adli işlemler kapsamında 3 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır