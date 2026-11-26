Ünlü sanatçı Mustafa Sandal'ın kayınpederi olan Cihan Sütşurup ve yakınları bir çete tarafından hedef alındı. Tuzla'da 22 Kasım'da aynı binada bulunan iki ayrı eve silahlı saldırı düzenlenmişti.

'BORÇ' İDDİASI

Bununla da yetinmeyen şüpheliler aile üyelerini ölümle tehdit ettiler.

SALDIRGANLAR YAKALANDI

Saldırının ardından ekipler saldırıyı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için harekete geçti. 2 saldırgan kısa sürede yakalandı.

TALİMATI INSTAGRAM'DAKİ GÖRÜŞMEDE ALMIŞLAR

Gazeteci Çağdaş Evren Şenlik'in haberine göre saldırganlar ilk ifadesinde Instagram üzerinden görüntülü görüşmeyle talimat aldıklarını söyledi.

KIZ KARDEŞİNİN DE ARACINI YAKMIŞLARDI

Öte yandan geçen haftalarda da Sütşurup ailesine yönelik bir saldırı olmuştu. Cihan Sütşurup'un kız kardeşi Gönül Akan'a ait araç park halindeyken ateşe verilmişti. Kundaklama olayına karışan 2 şüpheli ekipler tarafından yakalanmıştı.