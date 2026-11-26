Ünlü sanatçı Mustafa Sandal'ın kayınpederi olan Cihan Sütşurup ve yakınları bir çete tarafından hedef alındı. Tuzla'da 22 Kasım'da aynı binada bulunan iki ayrı eve silahlı saldırı düzenlenmişti.
Bununla da yetinmeyen şüpheliler aile üyelerini ölümle tehdit ettiler.
Saldırının ardından ekipler saldırıyı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için harekete geçti. 2 saldırgan kısa sürede yakalandı.
Gazeteci Çağdaş Evren Şenlik'in haberine göre saldırganlar ilk ifadesinde Instagram üzerinden görüntülü görüşmeyle talimat aldıklarını söyledi.
Öte yandan geçen haftalarda da Sütşurup ailesine yönelik bir saldırı olmuştu. Cihan Sütşurup'un kız kardeşi Gönül Akan'a ait araç park halindeyken ateşe verilmişti. Kundaklama olayına karışan 2 şüpheli ekipler tarafından yakalanmıştı.