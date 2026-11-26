Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel bir dizi ziyaret ve temas için Gaziantep’e geldi. Oğuzeli ilçesi Yukarıgüneyse köyünde kadınlarla kahvaltı yapan Özel ardından zeytin ve fıstık bahçelerini ziyaret etti.
AA
Özel burada konuşma yaparken "Kimse moralini bozmasın, enseyi karartmasın, dayandık, dayandık. Şunun şurasında en çok bir sene kaldı. Bir sene sonra artık böyle halkın sesini duyan, halkın içinden gelen, halkın sorunlarını çözecek, yüzünü güldürecek yeni bir iktidar geliyor" ifadelerini kullandı.
DHA
Tam bu sırada orada bulunan bir vatandaş "İktidar, iktidar" sloganı atmaya başladı.
Sloganı duyan Özel, konuşmasına ara verip tebessüm etti. Ardından vatandaşa "Ne yapıyorsun ağabeyim sen, ne yapıyorsun? Fıstık bahçesinde slogan atıyorsun" diye gülerek tepki verince çevredekiler de güldü.
DHA
O anlar kameraya da yansıdı.