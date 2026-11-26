Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel bir dizi ziyaret ve temas için Gaziantep’e geldi. Oğuzeli ilçesi Yukarıgüneyse köyünde kadınlarla kahvaltı yapan Özel ardından zeytin ve fıstık bahçelerini ziyaret etti.

AA

FISTIK BAHÇESİNDE KONUŞTU: "HALKIN SORUNLARINI ÇÖZECEK YENİ BİR İKTİDAR GELİYOR"

Özel burada konuşma yaparken "Kimse moralini bozmasın, enseyi karartmasın, dayandık, dayandık. Şunun şurasında en çok bir sene kaldı. Bir sene sonra artık böyle halkın sesini duyan, halkın içinden gelen, halkın sorunlarını çözecek, yüzünü güldürecek yeni bir iktidar geliyor" ifadelerini kullandı.

DHA

VATANDAŞ ÖZEL'İ SLOGANLA BÖLDÜ

Tam bu sırada orada bulunan bir vatandaş "İktidar, iktidar" sloganı atmaya başladı.

ÖZEL: "AĞABEYİM NE YAPIYORSUN"

Sloganı duyan Özel, konuşmasına ara verip tebessüm etti. Ardından vatandaşa "Ne yapıyorsun ağabeyim sen, ne yapıyorsun? Fıstık bahçesinde slogan atıyorsun" diye gülerek tepki verince çevredekiler de güldü.

DHA

O anlar kameraya da yansıdı.