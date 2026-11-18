Olay, saat 14.00 sıralarında Yunusemre ilçesine bağlı Üçpınar Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 9 yaşındaki İbrahim Ö., evlerinin önündeki hayvan damında oyun oynadığı sırada duvar henüz bilinmeyen bir nedenle yıkıldı.

Büyük bir gürültüyle çöken duvarın altında kalan küçük çocuğun sesini duyan babası Ertan Ö., hızla dışarı çıkarak oğlunu enkazdan kurtarmak için harekete geçti.

SAĞLIK EKİPLERİ ACI HABERİ VERDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Enkaz altından çıkarılan 9 yaşındaki İbrahim Ö.'nün, sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin tamamlanmasının ardından küçük çocuğun cansız bedeni, otopsi işlemleri için Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Duvarın çökme nedeninin belirlenmesi amacıyla olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır