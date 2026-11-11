Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da Ermenistan lideri Paşinyan'la bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın COP31 kapsamında Antalya'da bulunan Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı kabulünde iki ülke arasındaki normalizasyon sürecinin yapıcı hamlelerle sürdüğünü, sembolik ancak önemli adımlar atıldığını belirtti.
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