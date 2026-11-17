AK Parti Merkez Yürütme Kurulu dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda fon soruşturmaları ve sermaye piyasalarında alınması planlanan önlemler görüşüldü.

ERDOĞAN'DAN "YILBAŞINA KADAR" TALİMATI

Toplantıdan yansıyan bilgilere göre Erdoğan, fon dosyası ele alınırken kurmaylarına “Yılbaşına kadar bu süreci tamamlayalım. Önümüze bakalım” dedi.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: "İHMALİ, KUSURU VE KASTI OLANLAR HESAP VERECEK"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantı sonrası açıklamasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki Fon Koordinasyon Kurulunun çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Çelik, yatırımcıların mağduriyetinin giderilmesinin öncelikleri arasında olduğunu belirtti.

AA

Çelik şunları kaydetti:

Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik şunları kaydetmişti:

"Ne herhangi bir iddianın herhangi bir siyasi himaye ile örtbas edilmesine müsaade ederiz ne de herhangi bir şekilde siyasi linç kampanyasıyla insanların yanlış yere etiketlenmesine müsaade ederiz. Burada gerçeğin açığa çıkması esas meseledir. Her ne olursa olsun gerçek açığa çıkacaktır. Bu konuda Cumhurbaşkanımızın bütün bu süreçlerin yürütülmesindeki iradesi nettir, kesindir ve en yüksek kararlılığa sahip bir şekilde talimatlarını bizlere ve diğer arkadaşlarımıza vermektedir. İhmali, kusuru ve kastı olanlar muhakkak surette hesap vereceklerdir. Bu mesele hiçbir şekilde faili meçhul kalmayacaktır. Bütün boyutlarıyla bu dolandırıcılık, bu suçlar, bu suçlular ortaya çıkacaktır.

Burada mali açıdan, finansal açıdan, adli açıdan, yargısal açıdan hiçbir tarafının faili meçhul kalmayacağı bir şekilde kapsamlı bir çalışma yürütülmektedir. En önemli gündem maddemiz vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi ve Cumhurbaşkanı Yardımcımızın, Hazine ve Maliye Bakanımızın açıkladığı ilkeler çerçevesinde ödemelerin yapılması için bu gayretin gösterilmesidir. Bu konuyla ilgili olarak çalışmamızı partide kesintisiz olarak sürdürüyoruz."