Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Ortak Savunma İttifakı Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin ikinci toplantısına katılmak üzere geldiği Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, temasları kapsamında Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed Ishaq Dar ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye-Pakistan ikili ilişkilerinin yanı sıra ticaret, yatırım, savunma ve enerji başta olmak üzere çeşitli alanlarda devam eden işbirliği ele alındı.

BAKAN FİDAN'DAN DİPLOMATİK TEMASLAR

İki bakan, ortak çıkarların desteklenmesi konusunda karşılıklı dayanışma ve desteği sürdürme kararlılıklarını yineledi. Bakanlar aynı zamanda güçlü siyasi ilişkilerin somut ekonomik kazanımlara dönüştürülmesi ve diyalog ile gerilimin azaltılmasını teşvik etmek amacıyla

Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında yakın koordinasyonun sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.

Bakan Fidan, Pakistan'ın gösterdiği sıcak misafirperverlik için teşekkür ederek ülkenin bölgesel barış ve istikrarın ilerletilmesine yönelik aktif

diplomasisini takdir etti.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır