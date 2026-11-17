Diyarbakır hava durumu, 17 Kasım Salı 2026 tarihinde oldukça değişken bir yapı gösteriyor. Gün boyunca sıcaklık, 19 ile 22 dereceler arasında değişiyor. Sabah saatlerinde hafif serinlik hissediliyor. Öğleye doğru hava ısınıyor. Güneşli bir görüntü sergileniyor. Ancak gün içerisinde ani değişiklikler yaşanabilir. Beklenmedik yerlerde hafif yağışlar görülebilir. Bu durum, açık havada vakit geçirenler için dikkat edilmesi gereken bir konu. Diyarbakır’ın coğrafi konumu nedeniyle hava durumu sık sık değişiyor. Bugün hava genelde güneşli, ancak hafif yağışlar ile serin anlar yaşanabilir.

Önümüzdeki günler için hava durumu dikkat çekici olacak. 18 Kasım Çarşamba günü sıcaklık 18-21 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Ani hava değişiklikleri özellikle akşam saatlerinde belirginleşecek. Bazı bölgelerde sürpriz yağışlar bekleniyor. 19 Kasım Perşembe’de sıcaklıklar 19 dereceye yükselecek. Gün içerisinde yoğun bulutlar seyreltilerek serin bir hava hissedilebilir. Cuma günü, sıcaklık yaklaşık 20 derece civarında olacak. Hava durumu biraz daha stabil hale gelecek. Diyarbakır'da genel olarak ılıman bir iklim söz konusu olacak.

Bu süreçte dikkat edilmesi gereken bazı hususlar mevcut. Özellikle dışarıda vakit geçirenlerin, aniden bastıracak hafif yağışlardan korunması önemli. Sıcak ve su geçirmeyen giysiler giymek iyi bir fikir olabilir. Hava durumu raporlarını güncel takip etmek faydalı olur. Özellikle sabah saatlerinde veya iş çıkışlarında dışarıda kalanlar için bu önemlidir. Havanın dönemsel ve ani değişiklik gösterebileceği göz önünde bulundurulmalı. Dışarı çıkmadan önce havanın durumunu kontrol etmek, plan yaparken doğru adımlar atmanıza yardımcı olacaktır.

Görüldüğü üzere, Diyarbakır hava durumu bu günlerde ılıman ve aynı zamanda değişken. Önümüzdeki günlerde biraz daha sabitleşecektir. Ancak ani hava değişikliklerine hazırlıklı olmak önemlidir. Bu, sürpriz durumlarla karşılaşmamak için akıllıca bir tercih olacaktır.