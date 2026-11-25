Diyarbakır hava durumu, 25 Kasım 2026 tarihinde önemli değişimler gösterecek. Bugün kentin sıcaklıkları 20 derece civarında. Hava bulutlu bir görünümde. Sabah saatlerinde serinlik hissedilecek. Gün içinde ise ılık bir havanın hakim olması bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklıkların bir miktar düşmesi olası. Dışarıda vakit geçirenler hafif bir ceket almalıdır.

Diyarbakır'ın özel iklim yapısı, bu tarihteki hava durumunu etkiliyor. Hava bulutlu olacak. Ayrıca, gün içerisinde hafif yağışlar görülebilir. Dışarı çıkmayı planlayanlar bir şemsiye veya yağış geçiren kıyafet taşımalıdır. Özellikle çocukların giysilerine dikkat edilmelidir. Su geçirmez ayakkabılar tercih edilmelidir. Bu önlemler, alerjik reaksiyonları önlemek açısından önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu sakinleşecek gibi. 26 ve 27 Kasım tarihlerinde sıcaklıkların 19 ile 22 derece arasında olacağı öngörülüyor. Bulutlu hava hakim olacak. Ancak, hafif yağışlar azalıp, daha güneşli günlerin gelmesi bekleniyor. Sabah dışarı çıkacaklar, kat kat giyinmelidir. Akşam sıcak kalmak için önlem almakta fayda var. Hava değişken olduğu için, tarih ilerledikçe tahminlere bakmak önerilir.

Diyarbakır'daki hava durumu, günlük yaşamda önemli bir unsurdur. Hava şartlarına göre giyinmek, dışarıda yapılacak aktiviteleri etkiler. Sağlıklı bir yaşam için önlem almak, keyifli bir gün geçirmeye yardımcı olur. Doğal değişimlere karşı hazırlıklı olmak, yaşam kalitesini olumlu yönde etkiler.