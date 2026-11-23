Sigaranın akciğer ve kalp sağlığı üzerindeki zararları uzun yıllardır biliniyor. Ancak tütün kullanımının üreme sağlığı üzerindeki etkileri de çocuk sahibi olmayı planlayan çiftler açısından önem taşıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) yayımladığı yeni değerlendirme, sigaranın yalnızca kadınların doğurganlığını değil, erkeklerin sperm kalitesini ve cinsel işlevlerini de etkileyebildiğini gösteriyor. Üstelik pasif içicilik de üreme sağlığı açısından risk oluşturabiliyor.

SİGARA İÇEN KADINLARDA KISIRLIK RİSKİ YÜZDE 40 DAHA YÜKSEK

DSÖ'nün 2000-2026 yılları arasında gerçekleştirilen araştırmaları değerlendirdiği sistematik incelemeye göre, sigara kullanan kadınlarda kısırlık riski sigara içmeyenlere kıyasla yüzde 40 daha yüksek.

Araştırmada, sigarayı bırakmış kadınların kısırlık riskinin sigara içmeye devam eden kadınlara göre yüzde 25 daha düşük olabileceği de belirtildi. Bu sonuç, tütün kullanımını bırakmanın üreme sağlığı açısından önemli bir adım olabileceğine işaret ediyor.

DSÖ, kısırlığı düzenli ve korunmasız cinsel ilişkiye rağmen 12 ay veya daha uzun süre gebelik elde edilememesi olarak tanımlıyor. Kurumun verilerine göre üreme çağındaki her 6 kişiden biri yaşamının bir döneminde kısırlık sorunuyla karşılaşıyor.

ERKEKLERDE SPERM KALİTESİNİ VE CİNSEL İŞLEVLERİ ETKİLİYOR

Sigaranın üreme sağlığı üzerindeki etkileri yalnızca kadınlarla sınırlı değil. DSÖ'nün 60 binden fazla erkeği kapsayan 44 araştırmayı değerlendirdiği incelemede, sigara kullanımı ile çeşitli üreme sorunları arasında ilişki belirlendi.

Sigara içen erkeklerde şu sorunların görülme olasılığının daha yüksek olduğu bildirildi:

Sertleşme sorunları

Boşalma problemleri

Menide sperm bulunmaması

Sperm hareketliliğinin düşük olması

Sperm şekil bozuklukları

Tütün dumanındaki zararlı maddeler, sperm üretimi ve işlevleri üzerinde olumsuz etkiler oluşturabiliyor. Bu durum erkeklerin üreme kapasitesini etkileyebilecek faktörler arasında değerlendiriliyor.

PASİF İÇİCİLİK DE DOĞURGANLIĞI ETKİLEYEBİLİR

Sigara içmeyen kişiler de tütün dumanına maruz kaldıklarında üreme sağlığı açısından risk altında olabiliyor. DSÖ, pasif içiciliğin kadınlarda kısırlık riskini artırabileceğine ve her ay gebelik elde etme olasılığını düşürebileceğine dikkat çekiyor.

Bu nedenle çocuk sahibi olmayı planlayan çiftlerin yalnızca kendi sigara kullanımlarını değil, yaşadıkları ve çalıştıkları ortamlardaki tütün dumanına maruziyeti de dikkate alması gerekiyor.

TÜP BEBEK TEDAVİSİNİN BAŞARISINI DA DÜŞÜREBİLİR

Sigaranın etkileri, yardımcı üreme yöntemlerinden yararlanan çiftlerde de görülebiliyor. DSÖ'nün aktardığı 21 araştırmanın sonuçları, sigara kullanımının tüp bebek (IVF) gibi yardımcı üreme tedavilerinin ardından elde edilen gebelik ve canlı doğum sayılarıyla olumsuz yönde ilişkili olduğunu gösteriyor.

Bulgular, sigara kullanımının bazı koşullarda başarılı gebelik elde etme olasılığını yaklaşık yarı yarıya azaltabileceğine işaret ediyor. Ancak bu oran her çift için geçerli kesin bir sonuç olarak değerlendirilmemeli.

ELEKTRONİK SİGARA VE NARGİLE İÇİN DE UYARI YAPILDI

DSÖ, üreme sağlığına ilişkin risklerin yalnızca geleneksel sigarayla sınırlı olmayabileceğini belirtiyor. Elektronik sigara, nargile ve dumansız tütün ürünlerinin doğurganlık üzerindeki etkilerine ilişkin araştırmalar devam ediyor.

Bu ürünlerle ilgili bilimsel kanıtlar henüz sigara kadar kapsamlı olmasa da tütün ve nikotin içeren alternatiflerin de üreme sağlığı açısından risk oluşturabileceği değerlendiriliyor.

DSÖ Tütün Kontrolü Girişimi'nde görevli doktor Kerstin Schotte, çocuk sahibi olmayı planlayan kişilere sigarayı bırakmaları çağrısında bulunarak tütün kullanımından uzaklaşmanın hem genel sağlık hem de üreme sağlığı açısından önemli olduğunu vurguladı.

Uzmanlar, gebelik planlayan kadın ve erkeklerin sigara kullanımını sağlık uzmanlarıyla paylaşmasını ve bırakma sürecinde bilimsel temelli destek almasını öneriyor.