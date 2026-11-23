Van’ın ilçelerinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle kaymakamlıklar tarafından peş peşe tatil kararları alındı.

3 İLÇEDE EĞİTİME ARA

Muradiye Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile gerçekleştirilen değerlendirmeler sonucunda ilçede etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle 23 Kasım Pazartesi günü resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi. Tatil kararının Halk Eğitim Merkezleri, Aile Destek Merkezleri ve Rehabilitasyon Merkezlerini de kapsadığı belirtildi.

Çaldıran Kaymakamlığı da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilçedeki tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 1 gün süreyle eğitime ara verildiğini duyurdu. Açıklamada ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, kronik hasta ve hamile personelin idari izinli sayılacağı, 0-6 yaş arasında çocuğu bulunan kamu çalışanı annelerin de idari izinli olacağı kaydedildi.

Saray Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada ise ilçede devam eden yoğun kar yağışı ve meydana gelebilecek buzlanma olayları nedeniyle 23 Kasım Pazartesi günü tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır