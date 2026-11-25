Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle İlkokulu öğrencilerine yönelik trafik eğitimi düzenledi. Eğitimde öğrencilere trafik kuralları, güvenli geçiş noktaları, trafik ışıkları ve emniyet kemeri kullanımının önemi teorik ve uygulamalı olarak anlatıldı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü, çocuklara erken yaşta trafik bilinci kazandırmak ve güvenli trafik kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla eğitim faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personeli tarafından Yenimahalle İlkokulu öğrencilerine yönelik trafik eğitimi ve bilgilendirme etkinliği gerçekleştirildi. Eğitim programında öğrencilere trafiğin tanımı, güvenli geçiş yerleri, trafik ışıklarının önemi, temel trafik kuralları ve emniyet kemeri kullanımının hayati önemi hakkında bilgiler verildi. Teorik anlatımların yanı sıra uygulamalı eğitimlerle de desteklenen etkinlikte, öğrencilerin trafikte karşılaşabilecekleri risklere karşı bilinçlendirilmesi ve güvenli davranış alışkanlıkları kazanmaları hedeflendi. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, geleceğin bilinçli ve duyarlı bireylerinin yetişmesine katkı sağlamak amacıyla trafik eğitimlerinin aralıksız devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır