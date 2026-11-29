Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 27 Kasım 2026 tarihinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi. Ekipler tarafından şüphelilerin bulunduğu araçta yapılan detaylı aramada, satışa hazır 60 parça halinde toplam 126 gram skunk maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında Muhammet T.M., Mert Ali K., Uğurcan A. ve Ensar A. gözaltına alındı.

Şüpheliler arasında Düzce Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencisi 21 yaşındaki Mert Ali K.’nin de bulunduğu öğrenildi. Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan (TCK 188) haklarında adli işlem başlatılan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Muhammet T.M., Mert Ali K. ve Uğurcan A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Ensar A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin daha önce herhangi bir suç kaydının bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır